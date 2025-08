Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə ləğv edilmiş "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-nin (ASK) Baş direktoru Kamran Nəbizadəyə yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, o, "Sumqayıt Texnologiyalar Parkı” MMC-nin Müşahidə Şurasının üzvü təyin olunub.

Xatırladaq ki, K.Nəbizadə ASK-ya 2017-2024-cü illərdə rəhbərlik edib.

