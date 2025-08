Çempionlar Liqası: Bu gün 4 matç var

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 4 görüş təşkil olunacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

III təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar

5 avqust

21:00. “Malmö” (İsveç) – “Kopenhagen” (Danimarka)

22:00. “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Pafos” (Kipr)

22:00. “Şkendiya” (Şimali Makedoniya) – “Qarabağ” (Azərbaycan)

22:45. “Reyncers” (Şotlandiya) – “Viktoriya” (Çexiya)

Qeyd edək ki, III raundun digər qarşılaşmaları avqustun 5-də keçiriləcək.

