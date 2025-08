Sumqayıtda itkin düşən yeniyetmə qız tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Qeyd edək ki, avqustun 2-də Sumqayıtda 16 yaşlı yeniyetmə qız yaşadığı evi tərk etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.