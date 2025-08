Bakıda daha bir nəfər dənizdə batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə avqustun 3-ü Pirşağı çimərliyində qeydə alınıb.

İsmayıllı rayon Zərnava kənd sakini 22 yaşlı Gülalıyev Azər Rasim oğlu dənizdə çimərkən boğularaq ölüb.

Faktla bağlı araşdırılma aparılır.

