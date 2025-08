Fərhad Pərvizinin işdən çıxarılma səbəbi açıqlandı

Sosial şəbəkələrdə iqtisadçı Fərhad Pərvizinin son günlər etdiyi çıxışlarla əlaqədar işdən çıxarılması haqda məlumatlar yayılıb. İddialara görə, buna səbəb onun gender əsaslı ayrı-seçkiliyi təbliğ edən fikirləridir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qafqazinfo.az" saytı məsələ ilə bağlı F.Pərvizinin işlədiyi “Baker Tilly Azərbaycan”la əlaqə saxlayıb. Şirkətdən Fərhad Pərvizinin işdən çıxması xəbərini təsdiqləyiblər.

“1 il müddətində Biznes və Məsləhət Xidmətləri Direktoru vəzifəsində çalışan Fərhad Pərvizi 4 avqustda şəxsi təşəbbüsü və könüllü ərizəsi əsasında şirkətdən ayrılıb. O bu qərarı öz yeni biznes fəaliyyətinə başlamaq və şəxsi layihələrinə daha çox vaxt ayırmaq məqsədilə verib”, - deyə açıqlamada qeyd edilib.

Məlumatda iqtisadçının çıxışları ilə bağlı işdən çıxarılması iddiaları təkzib edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.