Kəlbəcərdə minaya düşən hərbçimizin FOTOSU

Kəlbəcərdə minaya düşən şəxsin hərbçi olduğu məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 1986-cı il təvəllüdlü Tanrıverdiyev Emin Möhübbət oğlu müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusudur (MAXE).

***

22:19

Goranboy sakini Kəlbəcərdə minaya düşüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Kəlbəcər rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Goranboy rayonunun Qazanbulaq qəsəbə sakini 1986-cı il təvəllüdlü E. Tanrıverdiyev Kəlbəcər rayon ərazisində minaya düşərək xəsarət alıb.

O xəstəxanaya yerləşdirilib. Hal-hazırda vəziyyətinin normal olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

