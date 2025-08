Qadınların aliment ödəmə öhdəliyi var?

Əksər hallarda boşanma sonrası aliment öhdəliyinin kişilərin üzərinə düşdüyü düşünülür. Halbuki qanunvericiliyə əsasən, qadınlar da müəyyən hallarda aliment ödəməyə borclu ola bilərlər.

Vəkil Tağı Hüseynov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, qadınlarla kişilərin hüquqları bərabər olduğuna görə aliment ödəmə öhdəliyi hər iki tərəfə aiddir.

O qeyd edib ki, Ailə Məcəlləsinin 76-cı maddəsinə görə, bir uşaq üçün aliment əmək haqqının dörddə biri, iki uşaq üçün üçdə biri, üç və daha artıq uşaq üçün isə yarısı miqdarında tutulur:

“Üç və daha artıq uşaq olduqda aliment əmək haqqının və digər gəlirlərin yarısı həcmində hesablanaraq qarşı tərəfə ödənilməlidir. Əgər bu məbləğ uşağın təminatına yetərli deyilsə və aliment ödəyənin gəliri azdırsa, o zaman Ailə Məcəlləsinin 78-ci maddəsinə əsasən, aliment sabit pul məbləğində müəyyən edilir. Bu halda məhkəmə uşaq üçün minimum sosial təminat səviyyəsini – məsələn, hazırda 246 manatı əsas götürə bilər”.

Vəkilin sözlərinə görə, məhkəmə təcrübəsində bəzi istisna hallarla qarşılaşmaq mümkündür:

“Elə hallar olur ki, hakim qadın olmasını nəzərə alaraq alimentin miqdarını kişilərlə müqayisədə 10-20 faiz daha az təyin edir. Amma ümumi qayda olaraq, hüquqlar bərabər olduğuna görə aliment öhdəliyi də eyni şəkildə icra olunur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

