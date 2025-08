​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu bilindi

"Qalatasaray"ın baş məşqçisi Okan Buruk rəhbərlikdən həm cinah müdafiəçisi, həm də mərkəz müdafiəçisi kimi çıxış edə biləcək müdafiəçinin transferini istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yusuf Demir və Elias Jelert heyətdə nəzərdə tutulmadığından, "Qalatasaray" Türkiyə Futbol Federasiyasının gənc əcnəbi oyunçu tələbinə cavab verəcək futbolçu transfer etmək istəyir. “Takvim” qəzetinin xəbərinə görə, “Qalatasaray” “Monako”nun futbolçusu Kristian Mavissa üçün hərəkətə keçib və onun agenti ilə əlaqə saxlayıb.

Futbolçunun transfer dəyəri 15 milyon avro olaraq müəyyən edilib. Futbolçunun “Monako” ilə müqaviləsi 2029-cu ildə başa çatır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.