“Şamaxı” yeni hücumçusunu açıqlayıb.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bölgə təmsilçisi Abdullahi Şuaybunu heyətinə qatıb.

Nigeriyalı futbolçu ilə "1+1" illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 23 yaşlı oyunçu daha əvvəl Azərbaycanda "Kəpəz" və "Qəbələ" klublarının formasını geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.