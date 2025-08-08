Türkiyənin bu ərazisində də meşə yanır

Türkiyədə Çanaqqala kənd təsərrüfatı sahəsində başlayan yanğın meşəlik əraziyə yayılıb.
Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, yanğının qarşısını almaq üçün havadan 8 təyyarə və 4 helikopter, qurudan isə 46 yanğınsöndürmə maşını və 4 buldozer cəlb olunub.
Çanaqqala Boğazında yanğın söndürmə təyyarələrinin təhlükəsiz fəaliyyəti üçün gəmi hərəkəti hər iki istiqamətdə müvəqqəti dayandırılıb.
Şəhər valisi Ömər Toramanın sözlərinə görə, hazırda şəhər mərkəzini təhdid edən vəziyyət yoxdur. Sarıcaeli kəndində hələ ki, geniş təxliyə həyata keçirilməyib, yalnız bəzi xüsusi obyektlərdə və ərazilərdə ehtiyat tədbirləri görülür.
Qeyd edilib ki, yanğınla mübarizə intensiv davam edir və ekipler alovları nəzarət altına almaq üçün havadan və qurudan səylərini davam etdirir.