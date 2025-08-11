Bu ərazilərə yağış yağıb - Faktiki hava

Bu ərazilərə yağış yağıb -
09:57 11 Avqust 2025
150 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 11-i saat 9:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur. Yağıntılar bir sıra ərazilərdə leysan xarakterlidir, şimşək çaxır.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, düşən yağıntının miqdarı Balakəndə 21, Qusarda (Laza) 13, Qubada 10, Xaltanda 9, Lənkəranda 8, Naftalanda 5, Yevlaxda 4, Şabranda 3, Lerik, Astara, Biləsuvar, Altıağac, Qəbələ, Qax(Sarıbaş), Ağstafa, Şamaxı, Qobustan, Daşkəsən, Gədəbəy, Bərdə, Tərtər, Mingəçevir, İmişli, Kürdəmir, Goranboy, Şirvan, Sabirabad, İsmayıllı, Göyçay, Xaçmaz, Kəlbəcər, Şahdağ, eyni zamanda Bakıda və Abşeron yarımadasında 1 mm-dir.

Bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti arabir Neftçalada 20, Culfada 19, Bakıda və Abşeron yarımadasında 18 m/s-dək güclənir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Metroda doğulan körpənin son durumu

Metroda doğulan körpənin son durumu

11 Avqust 2025 11:22
​“Azerbaijan” və “Ilham Aliyev” həştəqləri “X” sosial şəbəkəsinin trendində

​“Azerbaijan” və “Ilham Aliyev” həştəqləri “X” sosial şəbəkəsinin trendində

11 Avqust 2025 11:21
Tanınmış ekspertə

Tanınmış ekspertə ağır itki

11 Avqust 2025 11:08
Dövlət Xidməti bu elektron poçtları blokladı

Dövlət Xidməti bu elektron poçtları blokladı

11 Avqust 2025 10:48
Pensiya alanların nəzərinə

Pensiya alanların nəzərinə

11 Avqust 2025 10:43
Gündə nə qədər su içməliyik?

Gündə nə qədər su içməliyik?

11 Avqust 2025 06:00
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Lənkəranda yanğın törədildi

11 Avqust 2025 11:31

Metroda doğulan körpənin son durumu

11 Avqust 2025 11:22

​“Azerbaijan” və “Ilham Aliyev” həştəqləri “X” sosial şəbəkəsinin trendində

11 Avqust 2025 11:21

Bu universitetlərin rus bölməsinə qəbul dayandırıldı -

11 Avqust 2025 11:18

İynə vurulan 1 aylıq körpə öldü

11 Avqust 2025 11:15

Tanınmış ekspertə

11 Avqust 2025 11:08

Polis 23,1 kq narkotik aşkarladı

11 Avqust 2025 10:54

Dövlət Xidməti bu elektron poçtları blokladı

11 Avqust 2025 10:48

Məleykə Abbaszadə abituriyentlərə müraciət etdi

11 Avqust 2025 10:37

Bakıda 4063 şagirdin yerdəyişməsi üçün müraciət edildi

11 Avqust 2025 10:36