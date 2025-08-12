Sertifikasiya imtahanı verən müəllimlərin nəzərinə

Sertifikasiya imtahanı verən müəllimlərin nəzərinə
14:06 12 Avqust 2025
150 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Müəllimlərin sertifikatlaşdırma prosesinin növbəti mərhələsi, yəni müsahibə mərhələsin avqust ayının sonlarından etibarən başlayacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ilk növbədə təkrar sertifikatlaşdırma prosesinin test imtahanı mərhələsində uğur qazanan müəllimlər üçün müsahibələr təşkil olunacaq. Təkrar sertifikatlaşdırma üzrə 1400-dən artıq müəllimin müsahibə mərhələsində iştirakı nəzərdə tutulub.

2022-ci ildən təşkil olunan sertifikatlaşdırma prosesində 64 901 müəllim iştirak edib. Sertifikatlaşdırmadan keçmiş 17 426 təhsilverənin vəzifə maaşına 35 faiz, 38 084 təhsilverənin vəzifə maaşına isə 10 faiz artım tətbiq olunub.

2025-ci il üçün təşkil olunmuş sertifikatlaşdırılma prosesində 21000-ə yaxın kimya, biologiya, fizika, coğrafiya, informatika fənlərini tədris edən təhsilverənlər, eyni zamanda ibtidai sinif, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat və xarici dil (ingilis dili, rus dili, Azərbaycan dili (rus bölməsi), alman dili, fransız dili və s.) müəllimləri iştirak etmişdir. Test imtahan mərhələsində 6600 təhsilverən 51 bal və daha yuxarı, 11318 təhsilverən isə 30 bal və daha yuxarı nəticə göstərmişdir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

125 min uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlandı

125 min uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlandı

12 Avqust 2025 13:57
Tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

Tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

12 Avqust 2025 12:26
10-cu siniflərin elektron yerdəyişməsi başlayır

10-cu siniflərin elektron yerdəyişməsi başlayır

12 Avqust 2025 09:15
Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? -

Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? - SORĞU

11 Avqust 2025 23:01
Bu qrup üzrə təhsil haqları artdı

Bu qrup üzrə təhsil haqları artdı

11 Avqust 2025 22:05
Ən çox tələbat olan ixtisaslar hansılardır? -

Ən çox tələbat olan ixtisaslar hansılardır? - AÇIQLAMA

11 Avqust 2025 18:09
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycandan ən ucuz uçuş hansı istiqamətlərədir?

12 Avqust 2025 15:11

Azərbaycan və Ermənistan arasında turizm münasibətləri yarana bilər?

12 Avqust 2025 15:04

Kavelaşvili Türkiyədə səfərdədir

12 Avqust 2025 14:55

Naxçıvanda çörək sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı

12 Avqust 2025 14:33

Sertifikasiya imtahanı verən müəllimlərin nəzərinə

12 Avqust 2025 14:06

125 min uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlandı

12 Avqust 2025 13:57

Avqustun 13-də havanın temperaturu dəyişəcək

12 Avqust 2025 13:39

Paşinyan Avropa Şurasının prezidenti ilə danışdı

12 Avqust 2025 13:37

Fərid Qayıbova yeni səlahiyyət verildi

12 Avqust 2025 13:17

Prezidentdən​​​​​​​ Hicran Hüseynova ilə bağlı

12 Avqust 2025 13:15