İrana qarşı sanksiyalar sərtləşdiriləcək? - AÇIQLAMA

15:55 13 Avqust 2025
Sevinc İbrahimzadə
Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa BMT-yə məktub göndəriblər ki, əgər Tehran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etməsə, onlar İrana qarşı sanksiyaların geri qaytarılması prosesini başlatmağa hazırdırlar. Bəs İrana qarşı sanskiyalar geri qaytarılarsa, regionda nə dəyişəcək?

Ədalət, Hüquq, Demokratiya(ƏHD) Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, siyasi şərhçi Əli Zülfüqaroğlu Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, nüvə proqramı ilə bağlı İrana dəfələrlə sanksiyalar tətbiq olunub.

O qeyd edib ki, müəyyən danışıqlar prosesi zamanı müxtəlif Avropa dövlətləri və Birləşmiş Ştatlar hökumətləri tərəfindən bu sanksiyaların yumşaldılması da həyata keçirilib:

“Təbii ki, istər İranın nüvə proqramı, istər Yaxın Şərqdəki proksi qüvvələri ilə bağlı bu proses müşahidə olunub. İndiyədək İranın yüzlərlə şirkətinə, eləcə də neft ixracatı və müxtəlif fiziki şəxslərlə bağlı sanksiyalar tətbiq edilib. İsrailin İranı vurmasından sonra İran bəyan etdi ki, nüvə danışıqlarını dondurur. Burada məqsəd ABŞ-yə təzyiq göstərmək idi ki, ABŞ vasitəsilə İranın vurulma ehtimalı aradan qaldırılsın və nüvə danışıqları bərpa olunsun. İran, əslində, bu qarantiyanı ABŞ-dən almaq istəyir”.

Ekspertin fikrincə, bundan sonra İran nüvə danışıqlarının bərpasında maraqlı olacaq ki, İsrailin “İran nüvə təhdidi” arqumentini neytrallaşdıra bilsin:

“Əks halda, İsrail həm Avropa ölkələri, həm də ABŞ hökuməti ilə aparılan danışıqlar prosesini pozmağa yönəlik addımlar ata, hətta müəyyən hərbi əməliyyatlara başlaya, İrana yenidən zərbələr endirməklə digər qüvvələri prosesə cəlb etməyə çalışa bilər. Bu səbəbdən düşünürəm ki, İran nüvə danışıqlarının bərpasında maraqlıdır. Sadəcə olaraq, ABŞ hökumətindən zəmanət tələb edir ki, sonradan İsrail tərəfindən vurulması və ya hər hansı hərbi toqquşma riskinin olmaması üçün konkret addımlar atılsın. Məsələnin mahiyyəti də bundan ibarətdir”.

Ə.Zülfüqaroğlu qeyd edib ki, əgər hazırkı çətin iqtisadi vəziyyət fonunda İrana qarşı yenidən sanksiyalar tətbiq olunsa və daha da sərtləşdirilsə, o zaman İran daha ciddi problemlərlə üzləşə, daxildə gərginlik yarana bilər. Bu baxımdan o, ABŞ hökuməti ilə arxa planda İsrailin neytrallaşdırılması fonunda İranın nüvə danışıqlarının bərpasında maraqlı olacağını düşünür.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

