Qonşu ölkənin valyutası kəskin dəyər itirir

Rusiya Mərkəzi Bankının son aylarda əsas faiz dərəcəsini azaltması rublun dəyərdən düşməsini sürətləndirib.
Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən iqtisadçılar bildirirlər ki, bu proses artıq geri dönməz mərhələyə keçib. Devalvasiya nəticəsində idxal məhsullarının qiyməti artır, bu isə əhalinin gəlirlərinin və alıcılıq qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur.
İqtisadçı Mixail Delyagin qeyd edib ki, əsas faiz dərəcəsinin azalması investorların rubl aktivlərindən imtinasına və milli valyutanın zəifləməsinə səbəb olub. Nəticədə ölkə daxilində inflyasiya təzyiqləri artır və qiymətlər yüksəlir.
Əsas faiz dərəcəsinin enməsi bankların təklif etdiyi depozit məhsullarının gəlirliliyinin aşağı düşməsi deməkdir. Bu da rublda saxlanılan vəsaitlərin real dəyərinin azalmasına, əhalinin isə alternativ maliyyə vasitələri axtarmasına səbəb olur.
Devalvasiya ilk növbədə idxal məhsullarının bahalaşmasına yol açır. Ərzaq, dərman və texniki avadanlıqlar kimi gündəlik ehtiyac məhsullarının əksəriyyəti xaricdən gətirildiyi üçün xarici valyutanın bahalaşması qiymətlərin yüksəlməsi deməkdir.
Delyagin vurğulayıb ki, valyutanın dəyər itirməsi sadəcə iqtisadi məsələ deyil — bu, sosial sabitlik üçün də ciddi risktir. Rublun dəyərsizləşməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətini azaldır, əmanətlərin real dəyərini aşağı salır və gəlir bərabərsizliyini daha da dərinləşdirir.
Rublun dəyərdən düşməsi artıq təkcə iqtisadi siyasətin nəticəsi deyil, eyni zamanda maliyyə bazarlarında formalaşan psixoloji etimadsızlığın göstəricisidir. Əgər Rusiya Mərkəzi Bankı inflyasiyanı cilovlamaq məqsədilə sərt pul siyasətinə qayıtmasa, rublun daha da ucuzlaşması və inflyasiyanın yüksəlməsi istisna deyil.