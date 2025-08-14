Azərbaycan Premyer Liqasında ilk turun təyinatları bilindi

12:13 14 Avqust 2025
81 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında ilk turun təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ilk 3 oyun FIFA referilərinə tapşırılıb.

Açılış oyununu isə Əliyar Ağayev idarə edəcək:

15 avqust (cümə)

17:00. “Karvan-Yevlax” – “Qəbələ”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Kamran Əliyev

VAR: Rəşad Əhmədov

AVAR: Kamran Bayramov

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

Şamaxı şəhər stadionu

16 avqust (şənbə)

17:00. “İmişli” – “Turan Tovuz”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Cavid Cəlilov

VAR: Tural Qurbanov

AVAR: Eyyub İbrahimov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

Şamaxı şəhər stadionu

20:00. “Neftçi” – “Şamaxı”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov

VAR: İnqilab Məmmədov

AVAR: Şirmamed Mamedov

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

“Neftçi Arena”

17 avqust (bazar)

20:30. “Sumqayıt” – “Kəpəz”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Gülnurə Əkbərzadə, Vüqar Həsənli

VAR: Rauf Cabarov

AVAR: Rahil Ramazanov

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

18 avqust (bazar ertəsi)

20:00. “Zirə” – “Araz-Naxçıvan”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Kərim Zeynalov, Elvin Bayramov

VAR: Nicat İsmayıllı

AVAR: Asiman Əzizli

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

Zirə İdman Kompleksinin stadionu.

