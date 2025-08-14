Bu qidalar xərçəng riskini artır - Onkoloq

Bu qidalar xərçəng riskini artır -
23:26 14 Avqust 2025
206 Sağlamlıq
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Son illərdə dünyada xərçəng hallarında artım müşahidə olunur. Xüsusilə erkən yaşlarda da xərçəng hallarına tez-tez rast gəlinir.

Bəs hansı həyat tərzi və qidalanma xərçəng riskini azalda bilər?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışana onkoloq Afət Cabbarova bildirib ki, ilk növbədə, sağlam və balanslı qidalanma vacib:

"Proporsional qidalanma, karbohidrat, yağ və bitki mənşəli məhsulların müntəzəm istehlakı vacibdir. Gündəlik bitki mənşəli məhsullar, meyvə və tərəvəzin qəbulu 400–500 qram aralığında olmalıdır. Qida bol vitaminlərlə zəngin olmalı və emal edilmiş məhsullardan uzaq durulmalıdır. Yüksək temperaturda, odda və tüstü ilə bişirilmiş qidalar, eləcə də konservləşdirilmiş məhsullar xərçəng riskini artırır. Xüsusilə emal edilmiş ət məhsulları bağırsaq xərçəngi riskini yüksəldir, konservləşdirilmiş məhsullar isə mədə xərçəngi riskini artırır. Artıq konservant və duz tərkibli qidalar da risk faktorudur".

O qeyd edib ki, qidalanmanın artıq çəki ilə də birbaşa əlaqəsi var:

"Ümumiyyətlə qidalanmanın xərçəng riskində payı 30–35%-dir və qidalanmanı tənzimləməklə bu risk azaldıla bilər. Tez həzm olunan, çox karbohidrat tərkibli qidalar xüsusilə nişasta və şəkər tərkibli, süni şirniyyatlar artıq çəkiyə səbəb olur və bu da xərçəng riskini dolayı yolla artırır. Zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq vacibdir. Alkoqol qəbulu bir çox şiş növləri üçün risk amilidir, xüsusilə mədə, qaraciyər, mədəaltı vəz və bağırsaq xərçəngi üçün. Xüsusilə siqaret çəkmək xərçəng riskini daha da artırır".

Onkoloq əlavə edib ki, fiziki aktivliyin azalması bir çox xərçəng növlərinin ehtimalını yüksəldir.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

14 Avqust 2025 23:57
İsti havada bunları etməyin -

İsti havada bunları etməyin - Həkim tövsiyyəsi

14 Avqust 2025 21:20
Gündə nə qədər su içmək lazımdır?

Gündə nə qədər su içmək lazımdır?

14 Avqust 2025 15:22
Bu insanlar xərçəngə daha az tutulur

Bu insanlar xərçəngə daha az tutulur

14 Avqust 2025 04:03
Qazlı içkilər bu xəstəliklərə səbəb olur

Qazlı içkilər bu xəstəliklərə səbəb olur

13 Avqust 2025 23:25
Şəkər xəstəliyi niyə cavanlaşıb? -

Şəkər xəstəliyi niyə cavanlaşıb? - AÇIQLAMA

13 Avqust 2025 19:14
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Putin mənimlə oynaya bilməz -

15 Avqust 2025 00:26

Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

14 Avqust 2025 23:57

İnsanabənzər robotlarla döyüş klubu quruldu

14 Avqust 2025 23:53

​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır

14 Avqust 2025 23:49

"Apple"ın edə bilmədiyini çinli etdi -

14 Avqust 2025 23:44

İlham Əliyev “Fox News”a müsahibəsində “AZAL” təyyarəsinin vurulmasından danışdı

14 Avqust 2025 23:36

Tramp və Kremlindən görüşlə bağlı açıqlamalar

14 Avqust 2025 23:31

Bu qidalar xərçəng riskini artır -

14 Avqust 2025 23:26

Prezident: Zəngəzur dəhlizi beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

14 Avqust 2025 23:13

“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

14 Avqust 2025 23:09