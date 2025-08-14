Bu qidalar xərçəng riskini artır - Onkoloq

Son illərdə dünyada xərçəng hallarında artım müşahidə olunur. Xüsusilə erkən yaşlarda da xərçəng hallarına tez-tez rast gəlinir.
Bəs hansı həyat tərzi və qidalanma xərçəng riskini azalda bilər?
Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışana onkoloq Afət Cabbarova bildirib ki, ilk növbədə, sağlam və balanslı qidalanma vacib:
"Proporsional qidalanma, karbohidrat, yağ və bitki mənşəli məhsulların müntəzəm istehlakı vacibdir. Gündəlik bitki mənşəli məhsullar, meyvə və tərəvəzin qəbulu 400–500 qram aralığında olmalıdır. Qida bol vitaminlərlə zəngin olmalı və emal edilmiş məhsullardan uzaq durulmalıdır. Yüksək temperaturda, odda və tüstü ilə bişirilmiş qidalar, eləcə də konservləşdirilmiş məhsullar xərçəng riskini artırır. Xüsusilə emal edilmiş ət məhsulları bağırsaq xərçəngi riskini yüksəldir, konservləşdirilmiş məhsullar isə mədə xərçəngi riskini artırır. Artıq konservant və duz tərkibli qidalar da risk faktorudur".
O qeyd edib ki, qidalanmanın artıq çəki ilə də birbaşa əlaqəsi var:
"Ümumiyyətlə qidalanmanın xərçəng riskində payı 30–35%-dir və qidalanmanı tənzimləməklə bu risk azaldıla bilər. Tez həzm olunan, çox karbohidrat tərkibli qidalar xüsusilə nişasta və şəkər tərkibli, süni şirniyyatlar artıq çəkiyə səbəb olur və bu da xərçəng riskini dolayı yolla artırır. Zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq vacibdir. Alkoqol qəbulu bir çox şiş növləri üçün risk amilidir, xüsusilə mədə, qaraciyər, mədəaltı vəz və bağırsaq xərçəngi üçün. Xüsusilə siqaret çəkmək xərçəng riskini daha da artırır".
Onkoloq əlavə edib ki, fiziki aktivliyin azalması bir çox xərçəng növlərinin ehtimalını yüksəldir.
