Misli Premyer Liqasında VIII tura bu gün start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki görüş baş tutacaq.

Əvvəlcə "Şamaxı" evdə "Şəfa"nı qəbul edəcək. "Şamaxı" 10 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. 3 xala malik "Şəfa" isə 11-cidir.

Günün son görüşündə "Sumqayıt" doğma meydanda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. "Sumqayıt" 5 xalla 6-cıdır. Sonuncu - 12-ci pillədə olan "Araz-Naxçıvan"ın isə 2 xalı var.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, VIII tur

16 oktyabr

15:00. "Şamaxı" – "Şəfa"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Səbuhi Bayramov.

VAR: Elvin Bayramov.

AVAR: Tərlan Talıbzadə.

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

Şamaxı şəhər stadionu

19:00. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"

Hakimlər: Vüqar Həsənli, Asiman Əzizli, Zöhrab Abbasov, Murad Səlimov.

VAR: Əkbər Əhmədov.

AVAR: Rəhman İmami.

Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

SOCAR Polymer Arena

Qeyd edək ki, VIII tura oktyabrın 18-də yekun vurulacaq.