"BakuBus" rayonlarda da fəaliyyət göstərəcək?
17:03 15 Avqust 2025
Sevinc İbrahimzadə
Sosial şəbəkələrdə paytaxtda fəaliyyət göstərən “BakuBus” avtobuslarının Gəncə şəhərində çəkilmiş fotoları yayılıb. Vətəndaşları isə maraqlandıran sual budur: bu avtobuslar davamlı olaraq Gəncədə işləyəcəkmi?

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Gəncə şəhəri üzrə aparılan genişmiqyaslı təhlil və araşdırmalar nəticəsində marşrut şəbəkəsi yenidən formalaşdırılıb.

“Yeni marşrut şəbəkəsi sayəsində şəhər və ətraf qəsəbələr üzrə ictimai nəqliyyata əlçatanlığın və sərnişindaşıma xidmətinin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə 20 şəhərdaxili və 2 şəhərətrafı avtobus marşrutu üzrə elan olunmuş müsabiqənin qalibləri müəyyən edilib. Qalib daşıyıcılar olan “BakuBus” MMC və "Azər-Avtonəqliyyat” ASC-nin avtobusları şəhər xətlərində test rejimdə sınaqlar həyata keçirir. Avtobusların marşrutlar üzrə sərnişindaşıma fəaliyyətə başlaması barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək”, - deyə açıqlamada qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

