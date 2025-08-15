Peşə məktəblərinə qəbulun birinci mərhələsinin nəticələri açıqlandı

Peşə məktəblərinə qəbulun birinci mərhələsinin nəticələri açıqlandı
19:10 15 Avqust 2025
144 Elm və Təhsil
Metbuat.az
A- A+

2025/2026-ci tədris ili üçün peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu prosesinin I mərhələsinə yekun vurulub. İyulun 22-dən etibarən www.portal.edu.az platforması vasitəsilə 36 min 278 nəfərdən 123 min 930 müraciət daxil olub. Ümumilikdə 23 min 802 nəfər müsabiqədən keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşə Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Müsabiqənin nəticələri avqustun 15-də müraciətçilərə həm SMS vasitəsilə təqdim edilib, həm də “Şəxsi kabinet” bölməsində yerləşdirilib. Müsabiqədən uğurla keçən namizədlər avqustun 16-dan 25-dək qeyd olunan sənədləri qəbul olunduqları peşə təhsili müəssisəsinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidir:

- Attestatın əsli;

- Sağlamlıq və fiziki inkişafı özündə əks etdirən müvafiq formalı tibbi arayış;

- Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

- 3x4 sm ölçüdə dörd ədəd fotoşəkil;

- Hərbi bilet və ya çağırışçı şəhadətnaməsi;

- Güzəştli şərtlərlə qəbul edilən şəxslər üçün müvafiq təsdiqedici sənəd.

Qəbul olmuş şəxsin qeyd edilən müddətdə qeydiyyatdan keçməməsi onun həmin ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtina etməsi kimi qiymətləndirilir.

Peşə təhsili pilləsi üzrə boş qalmış plan yerlərinə tələbə qəbulunun II mərhələsinin avqustun 26-dan sentyabrın 2-dək keçirilməsi planlaşdırılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Özəl, yoxsa dövlət universiteti -

Özəl, yoxsa dövlət universiteti - Hansını seçməli?

15 Avqust 2025 18:04
Lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək

Lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək

15 Avqust 2025 17:24
Bakıda tələbə yataqxanasında qalmaq neçəyədir? -

Bakıda tələbə yataqxanasında qalmaq neçəyədir? - QİYMƏTLƏR

15 Avqust 2025 16:24
IV ixtisas qrupunda 600-dən çox bal toplayanların sayı açıqlandı

IV ixtisas qrupunda 600-dən çox bal toplayanların sayı açıqlandı

15 Avqust 2025 12:13
IV ixtisas qrupunda 600-dən çox bal toplayanların sayı açıqlandı

IV ixtisas qrupunda 600-dən çox bal toplayanların sayı açıqlandı

15 Avqust 2025 12:12
Azərbaycanda övladlığa verilən uşaqların sayı açıqlandı

Azərbaycanda övladlığa verilən uşaqların sayı açıqlandı

15 Avqust 2025 12:06
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Süni intellekt və avtomatlaşdırma iş həyatını necə dəyişir?

15 Avqust 2025 20:19

Bu şəxslər 3 min manatadək cərimələnə bilər

15 Avqust 2025 19:43

Peşə məktəblərinə qəbulun birinci mərhələsinin nəticələri açıqlandı

15 Avqust 2025 19:10

Tramp və Lukaşenko telefonla danışdı

15 Avqust 2025 18:42

Misir Mərdanov həmin videodan danışdı

15 Avqust 2025 18:11

Özəl, yoxsa dövlət universiteti -

15 Avqust 2025 18:04

Şərurlu İsfəndiyarın maşınlarına həbs qoyuldu

15 Avqust 2025 17:55

Bu ölkədə helikopter qəzası oldu -

15 Avqust 2025 17:42

Əhali restoranlara nə qədər pul xərcləyib?

15 Avqust 2025 17:28

Lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək

15 Avqust 2025 17:24