Bu modelə keçidlə sürücülərin maaşı arta bilər

Xəbər verdiyimiz kimi, ictimai nəqliyyatda qadın sürücülərin iştirakını artırmaq məqsədilə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) yeni təlim proqramına start verib.
Bəs qadın sürücülərin iştirakının artırılması sərnişin–sürücü münasibətinə və ümumi nəqliyyat keyfiyyətinə necə təsir göstərəcək?
Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Rauf Ağamirzəyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, qadınların nəqliyyatın müxtəlif sahələrində iştirakı gender bərabərliyinin bariz nümunəsidir:
"Qadınlar artıq fərqli nəqliyyat növlərinin idarə olunmasında yeni imkanları dəyərləndirirlər. Sevindirici haldır ki, Bakı şəhərində avtobusların idarə olunmasına da xanımlar maraq göstərir və ilkin təlimlərə cəlb olunan qadın sürücülərimiz var. Bundan əvvəl metro qatarlarında qadın maşinistlərin, eləcə də dəmir yolunda qadın maşinistlərin fəaliyyəti barədə xəbərlər yayımlanmışdı. İndi isə avtobus sürücüləri arasında da xanımların olması müsbət tendensiyadır. Bu cür addımlar şəhər daxilində sərnişin daşınmasının keyfiyyətini artırmaq baxımından vacibdir və davam etdirilməlidir. Daha peşəkar sürücülərin cəlb edilməsi üçün onların maaşlarının artırılmasına ehtiyac var. Bu sahə stresli olsa da, peşəkar sürücülər daha yüksək qiymətləndirilməlidir. Buna, həm sərnişin, həm də yükdaşıma sahəsində çalışan sürücülərə aiddir".
Ekspertin sözlərinə görə, daşıyıcılara subsidiya verilə bilər:
"Gələcəkdə islahatların nəticəsi olaraq “brutto” müqavilələrə keçid və kilometrə görə daşıyıcılara subsidiya verilməsi planlaşdırılır. Bu prosesdə sürücülərin maaşlarının artırılmasına da xüsusi diqqət yetirilməli, nəticədə ümumi xidmət keyfiyyəti yüksəlməlidir. Bundan əlavə, sürücülərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması vacibdir. İctimai nəqliyyat sürücüləri gün boyu yolda olduqlarından, son dayanacaqlarda onlar üçün sanitar qovşaqlar, ibadət yerləri və istirahət məkanları təmin edilməlidir. Şəhər rəhbərliyi bu şəraiti yaratmalıdır ki, cinsindən asılı olmayaraq hər bir sürücü iş yerində özünü rahat və komfortlu hiss etsin".
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az