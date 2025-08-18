Bu modelə keçidlə sürücülərin maaşı arta bilər

Bu modelə keçidlə sürücülərin maaşı arta bilər
18:42 18 Avqust 2025
158 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Xəbər verdiyimiz kimi, ictimai nəqliyyatda qadın sürücülərin iştirakını artırmaq məqsədilə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) yeni təlim proqramına start verib.

Bəs qadın sürücülərin iştirakının artırılması sərnişin–sürücü münasibətinə və ümumi nəqliyyat keyfiyyətinə necə təsir göstərəcək?

Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Rauf Ağamirzəyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, qadınların nəqliyyatın müxtəlif sahələrində iştirakı gender bərabərliyinin bariz nümunəsidir:

"Qadınlar artıq fərqli nəqliyyat növlərinin idarə olunmasında yeni imkanları dəyərləndirirlər. Sevindirici haldır ki, Bakı şəhərində avtobusların idarə olunmasına da xanımlar maraq göstərir və ilkin təlimlərə cəlb olunan qadın sürücülərimiz var. Bundan əvvəl metro qatarlarında qadın maşinistlərin, eləcə də dəmir yolunda qadın maşinistlərin fəaliyyəti barədə xəbərlər yayımlanmışdı. İndi isə avtobus sürücüləri arasında da xanımların olması müsbət tendensiyadır. Bu cür addımlar şəhər daxilində sərnişin daşınmasının keyfiyyətini artırmaq baxımından vacibdir və davam etdirilməlidir. Daha peşəkar sürücülərin cəlb edilməsi üçün onların maaşlarının artırılmasına ehtiyac var. Bu sahə stresli olsa da, peşəkar sürücülər daha yüksək qiymətləndirilməlidir. Buna, həm sərnişin, həm də yükdaşıma sahəsində çalışan sürücülərə aiddir".

Ekspertin sözlərinə görə, daşıyıcılara subsidiya verilə bilər:

"Gələcəkdə islahatların nəticəsi olaraq “brutto” müqavilələrə keçid və kilometrə görə daşıyıcılara subsidiya verilməsi planlaşdırılır. Bu prosesdə sürücülərin maaşlarının artırılmasına da xüsusi diqqət yetirilməli, nəticədə ümumi xidmət keyfiyyəti yüksəlməlidir. Bundan əlavə, sürücülərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması vacibdir. İctimai nəqliyyat sürücüləri gün boyu yolda olduqlarından, son dayanacaqlarda onlar üçün sanitar qovşaqlar, ibadət yerləri və istirahət məkanları təmin edilməlidir. Şəhər rəhbərliyi bu şəraiti yaratmalıdır ki, cinsindən asılı olmayaraq hər bir sürücü iş yerində özünü rahat və komfortlu hiss etsin".

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Buzovnada su niyə yoxdur? -

Buzovnada su niyə yoxdur? - AÇIQLAMA

18 Avqust 2025 19:17
Həmin əcnəbilər barədə qərar verildi -

Həmin əcnəbilər barədə qərar verildi - FOTO

18 Avqust 2025 19:09
Bakının bu ərazisində evlər daha ucuzdur

Bakının bu ərazisində evlər daha ucuzdur

18 Avqust 2025 19:02
Bu il Azərbaycana idxal edilən avtomobillərin sayı açıqlandı

Bu il Azərbaycana idxal edilən avtomobillərin sayı açıqlandı

18 Avqust 2025 17:42
Bakıda əməliyyat keçirildi -

Bakıda əməliyyat keçirildi - Saxlanılanlar var

18 Avqust 2025 17:21
Dövlət qurumlarına məxsus nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır

Dövlət qurumlarına məxsus nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır

18 Avqust 2025 17:21
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İsrail İran müharibəsində bu metodlarla üstün oldu

18 Avqust 2025 19:40

"Zelenskidən güzəştə getməsi tələb ediləcək" -

18 Avqust 2025 19:28

Yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün etdi -

18 Avqust 2025 19:25

Buzovnada su niyə yoxdur? -

18 Avqust 2025 19:17

Azərbaycan heç vaxt təzyiq qarşısında geri addım atmayacaq -

18 Avqust 2025 19:12

Həmin əcnəbilər barədə qərar verildi -

18 Avqust 2025 19:09

Təklif rədd edildi, ara qarışdı -

18 Avqust 2025 19:05

Bakının bu ərazisində evlər daha ucuzdur

18 Avqust 2025 19:02

Zelenski Vaşinqtonda bunu tələb edəcək -

18 Avqust 2025 18:51

Bu modelə keçidlə sürücülərin maaşı arta bilər

18 Avqust 2025 18:42