Mourinyodan Messi barədə etiraf

Joze Mourinyo Lionel Messi barədə maraqlı açıqlamalar verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, karyerası ərzində dəfələrlə Lionel Messi ilə qarşılaşan Mourinyo argentinalı ulduzun onun məşqçi kimi inkişafına kömək etdiyini etiraf edir. Məşqçi kimi onun təkmilləşməsinə kömək edən oyunçunun kim olduğunu soruşduqda Mourinyo, "Messi, çünki hər dəfə ona qarşı oynayanda məni çox düşünməyə məcbur edir" cavabını verib.
Qeyd edək ki, Lionel Messi "Barselona"nın heyətində debütünü 2003-cü ildə Joze Mourinyonun "Porto"su ilə yoldaşlıq oyununda edib.