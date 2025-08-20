Arda tənqidlərin hədəfi oldu - Yerdən-yerə vurdular

Arda tənqidlərin hədəfi oldu -
20:52 20 Avqust 2025
144 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Real Madrid" - "Osasuna" matçından sonra türk futbolçu Arda Gülerin oyunu tənqid edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”ın 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan oyunda Arda oyuna start heyətdə başlayıb. Kilian Mbappe 51-ci dəqiqədə penaltidən fərqlənib. 90-cı dəqiqədə Arda Güleri Dani Ceballos əvəzləyib. Oyundan sonra “Real Madrid”in məşqçisi Xabi Alonso türk futbolçu barədə, “Buraya gəldiyimiz gündən Arda daha da gücləndi. Təkcə keyfiyyət baxımından deyil, həm də mövqe anlayışı və oyuna qarışması. O, ilk hissədə əla qaçışlar etdi, topa sahibliyi geri qaytardı. Ardaya əsas oyunçu olmaq üçün dəqiqələr verməyə davam etməliyik” - deyə bildirib.

İspaniyanın yüksək tirajlı AS qəzeti Arda Gülerin çıxışını tənqid edib. Xəbərdə Ardanın fiziki baxımdan hazır olmadığı irəli sürülüb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəldi

Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəldi

20 Avqust 2025 19:35
“Zirə” Utziqi icarəyə göndərdi

“Zirə” Utziqi icarəyə göndərdi

20 Avqust 2025 16:32
Azərbaycan I Liqasında yeni mövsümün püşkü atıldı

Azərbaycan I Liqasında yeni mövsümün püşkü atıldı

20 Avqust 2025 13:52
Mourinyo 4 futbolçunun üstündən xətt çəkdi

Mourinyo 4 futbolçunun üstündən xətt çəkdi

20 Avqust 2025 10:42
​"Qalatasaray" ötən mövsümün ulduzunu transfer edir

​"Qalatasaray" ötən mövsümün ulduzunu transfer edir

20 Avqust 2025 09:43
"Fənərbaxça" yeni transferini açıqladı

"Fənərbaxça" yeni transferini açıqladı

20 Avqust 2025 08:25
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycan və Özbəkistan müzakirə apardı

20 Avqust 2025 21:27

Novxanıda dənizin satılması ilə bağlı elan paylaşıldı

20 Avqust 2025 21:09

Arda tənqidlərin hədəfi oldu -

20 Avqust 2025 20:52

11:00-da qaz kəsiləcək -

20 Avqust 2025 20:04

Şahin Babayevə ​"Bakı Metropoliteni"ndə yüksək vəzifə verildi

20 Avqust 2025 19:17

Dələduzlardan qorunun:

20 Avqust 2025 19:10

Şavkat Mirziyoyev İlham Əliyevə məktub ünvanladı

20 Avqust 2025 19:05

Birbank Biznes-də dostluq qazandırır

20 Avqust 2025 18:59

Ev sahibi olmaq üçün fürsət -

20 Avqust 2025 18:51

“Goldman Sachs”la tərəfdaşlıq Azərbaycana nə vəd edir? -

20 Avqust 2025 18:47