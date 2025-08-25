Kriptovalyuta zərəri belə kompensasiya edilə bilər

19:07 25 Avqust 2025
Gülbəniz Hüseynli
Kriptovalyuta əməliyyatlarında yalnız gəlir deyil, zərər də yarana bilər. Bəs belə halda, yəni şəxs kriptovalyutanı baha alıb ucuz satdıqda və nəticədə zərərə düşdükdə bu da bəyan edilməlidirmi?

Bu suala cavab olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Beynəlxalq Vergitutma və Vergi Monitorinqi Baş İdarəsinin əməkdaşı Çingiz Musayev Metbuat.az-a bildirib ki, fiziki şəxslərin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən, o cümlədən kriptovalyuta əməliyyatlarından yaranan zərərin də bəyan edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulur:

"Vergi Məcəlləsinin 120-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxsin əmlakın təqdim edilməsindən (təsərrüfat fəaliyyəti üçün istifadə edilən əmlakdan və ya təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirin vergidən azad edildiyi əmlakdan başqa) yaranan zərəri belə əmlakın təqdim edilməsindən əldə olunan gəliri hesabına kompensasiya edilir. Yaranmış zərər həmin ildə kompensasiya edilə bilmirsə, o, gələcək üç ilədək davam edən sonrakı dövrə keçirilir və belə əmlakın təqdim edilməsindən götürülən gəlir hesabına kompensasiya edilir".

Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmisi bildirib ki, fiziki şəxslərin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən (kriptovalyuta əməliyyatından) yaranan zərəri həmin ildə, yaxud gələcək üç ilədək davam edən sonrakı dövrə keçirilməklə bu cür aktivlərin təqdim edilməsindən əldə olunan gəliri hesabına kompensasiya edilir:

"Göründüyü kimi, fiziki şəxslərin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən, o cümlədən kriptovalyuta əməliyyatından yaranan zərərin bəyan edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulub".

