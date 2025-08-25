Azərbaycan güləş millisi dünya üçüncüsü olub

Azərbaycan güləş millisi dünya üçüncüsü olub
00:22 25 Avqust 2025
242 İdman
Mətbuat
A- A+

Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən güləş üzrə U-20 dünya çempionatına yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi mötəbər yarışda 1 dəst medal qazanıb. 90 xal toplayan yığma komanda hesabında dünya üçüncüsü olub. Komanda həm medalların sayına, həm əyarına, həm toplanan xallara, həm də sıralamadakı komanda mövqeyinə görə, son 3 ildə özünün ən yaxşı nəticəsinə imza atıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycan millisinin heyətində Ayxan Cavadov (60 kiloqram) qızıl, Turan Daşdəmirov (55 kiloqram) gümüş, Fəraim Mustafayev (67 kiloqram) isə bürünc medal qazanıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Premyer Liqa: “Sabah” səfərdə “Şamaxı”nı məğlub etdi

Premyer Liqa: “Sabah” səfərdə “Şamaxı”nı məğlub etdi

24 Avqust 2025 20:11
Günün futbol qrafiki

Günün futbol qrafiki

24 Avqust 2025 09:35
İngiltərə PL: "Arsenal" darmadağınla üç xala sevindi

İngiltərə PL: "Arsenal" darmadağınla üç xala sevindi

24 Avqust 2025 00:58
Misli Premyer Liqası: "Karvan" "Kəpəz"ə qalib gəlib

Misli Premyer Liqası: "Karvan" "Kəpəz"ə qalib gəlib

23 Avqust 2025 22:40
"Tottenhem" "Mançester Siti"yə qalib gəldi

"Tottenhem" "Mançester Siti"yə qalib gəldi

23 Avqust 2025 17:32
Mourinyo "Fənərbağça"dan ayrıla bilər

Mourinyo "Fənərbağça"dan ayrıla bilər

23 Avqust 2025 14:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Rusiya Gürcüstandan kartof idxalını dayandırdı

25 Avqust 2025 00:50

Azərbaycan güləş millisi dünya üçüncüsü olub

25 Avqust 2025 00:22

“Sədərək”də yanğın gecə şiddətləndi -

25 Avqust 2025 00:11

Qonşu ölkədə ard-arda zəlzələ oldu

25 Avqust 2025 00:02

Qətlə yetirilən 32 yaşlı Əfsanənin

24 Avqust 2025 23:26

Zelenski: Rusiyaya hücum etmək üçün öz silahımızdan istifadə edirik

24 Avqust 2025 22:41

İlin sonunadək evlənəcək bürclər

24 Avqust 2025 22:36

Pezeşkian yaxın zamanda Çinə səfər edəcək

24 Avqust 2025 22:30

Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı açıqlandı

24 Avqust 2025 22:00

Astarada ahıl kişi faciəvi şəkildə öldü

24 Avqust 2025 21:13