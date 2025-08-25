Ordubadda ağac qırıldı, 3 nəfər xəsarət aldı

Ordubad rayonunda ağacın budaqlarının qırılması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Vənənd kəndində baş verib.
Çinar ağacının iri budağı qırılaraq sakinlərin üzərinə düşüb. Nəticədə 1959-cu il təvəllüdlü Novruzov İbrahim Əli oğlu, 1970-ci il təvəllüdlü Ağalarov Miryunis Mirdavud oğlu və 1983-cü il təvüllüdlü Əliyev Anar Əhməd oğlu xəsarət alıb.
Xəsarət alanlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Tibbi yardım göstərildikdən sonra onlar evə buraxılıblar.