Ordubadda ağac qırıldı, 3 nəfər xəsarət aldı

11:43 25 Avqust 2025
144 Hadisə
Metbuat.az
Ordubad rayonunda ağacın budaqlarının qırılması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Vənənd kəndində baş verib.

Çinar ağacının iri budağı qırılaraq sakinlərin üzərinə düşüb. Nəticədə 1959-cu il təvəllüdlü Novruzov İbrahim Əli oğlu, 1970-ci il təvəllüdlü Ağalarov Miryunis Mirdavud oğlu və 1983-cü il təvüllüdlü Əliyev Anar Əhməd oğlu xəsarət alıb.

Xəsarət alanlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Tibbi yardım göstərildikdən sonra onlar evə buraxılıblar.

