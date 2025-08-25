Rəqsanənin ərinə cinayət işi açıldı - FOTO

Rəqsanənin ərinə cinayət işi açıldı -
18:20 25 Avqust 2025
532 Gündəm
Metbuat.az
A- A+

1 milyon manatlıq dələduzluq ittihamı ilə həbs edilən müğənni Rəqsanə İsmayılovanın əri Fazil Əmiraslanov da cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, F.Əmiraslanov da eyni işlə bağlı xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə ittiham olunur.

İş adamı təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilsə də, həbs olunmayıb. Onun barəsində "polisin nəzarəti altına vermə" qətimkan tədbiri seçilib. F.Əmiraslanov istintaq bitənə qədər ölkədən kənara çıxa bilməz.

Məlumatı onun vəkili Ramal Şahmarov təsdiq edib.

Qeyd edək ki, cinayət işi Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin İstintaq İdarəsində istintaq olunur. Rəqsanə və ərinə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü (dələduzluq-xüsusilə külli miqdarda törədildikdə) maddəsi ilə ittiham verilib. Dəymiş ziyan ödənilmədiyi halda bu maddə ilə təqsirli bilinən şəxs 10 ildən 14 ilə kimi azadlıqdan məhrum edilə bilər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Əjdər Cəfərova vəzifə verildi

Əjdər Cəfərova vəzifə verildi

25 Avqust 2025 13:20
Mirzoyan Azərbaycanla sülh sazişindən danışdı

Mirzoyan Azərbaycanla sülh sazişindən danışdı

25 Avqust 2025 13:16
“Sədərək”dəki yanğın belə başlayıb -

“Sədərək”dəki yanğın belə başlayıb - VİDEO

25 Avqust 2025 12:58
Bu tikintilər özbaşına tikili sayıla bilər -

Bu tikintilər özbaşına tikili sayıla bilər -Yeni qərar

25 Avqust 2025 12:45
Prezidentdən Səfərbərlik Xidməti ilə bağlı

Prezidentdən Səfərbərlik Xidməti ilə bağlı FƏRMAN

25 Avqust 2025 11:33
İlham Əliyevdən Formula 1 yarışı ilə bağlı

İlham Əliyevdən Formula 1 yarışı ilə bağlı SƏRƏNCAM

25 Avqust 2025 11:19
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Fənərbaxça”da Mourinyo iddiası -

25 Avqust 2025 20:45

3 bürcə hər tərəfdən pul gələcək -

25 Avqust 2025 20:15

Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

25 Avqust 2025 19:27

IX “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinin qalibləri məlum oldu

25 Avqust 2025 19:12

Kriptovalyuta zərəri belə kompensasiya edilə bilər

25 Avqust 2025 19:07

Ançelotti "Real"a böyük jest etdi

25 Avqust 2025 19:05

Xəzərin səviyyəsinin enməsi bu sahələrə ciddi təsir edəcək -

25 Avqust 2025 18:54

Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi -

25 Avqust 2025 18:36

Rəqsanənin ərinə cinayət işi açıldı -

25 Avqust 2025 18:20

Azərbaycanda 16800 nəfərin yoluxduğu xəstəlik nədir?

25 Avqust 2025 18:16