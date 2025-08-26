Ad və soyad dəyişdikdə digər sənədlər yenilənməlidir? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda ad və soyadı, soyadın sonluğunu dəyişmək mümkündür. 18 yaşına çatdıqdan sonra hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı öz adını, ata adını və soyadını özü şəxsən dəyişdirə bilər. Bəs şəxs adını dəyişdiribsə, qanunla diplom və digər rəsmi sənədlərdə də dəyişiklik edilmələdirmi?
Mövzu ilə bağlı Hüquqşünas Ramil Süleymanov Metbuat.az-a açıqlama verib.
Onun sözlərinə görə şəxsin ad və soyadını dəyişdirdikdən sonra, mütləq məhkəmə qərarını aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim etməlidir:
“Ümumiyyətlə, şəxsin ad və soyadının dəyişdirilməsi baş verdikdə, daha öncə hüquq yaradan bütün sənədlərin dəyişdirilməsi şəxsin öz təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Məsələn, ali təhsil haqqında sənədlər və ya hərbi bilet kimi sənədlərin dəyişdirilməsi üçün şəxs mütləq məhkəmə qərarını aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim etməlidir. Bu zaman müvafiq düzəlişlərin aparılması mümkündür. Elektron qaydada mövcud olan sənədlərdə də şəxs həmin məhkəmə qərarını təqdim etməklə elektron dəyişikliklərin aparılmasına nail ola bilər”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az