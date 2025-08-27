Birbank-ın “İndi al, sonra ödə” imkanı ilə Trendyolda alış-veriş daha rahatdır

Trendyolda sevdiyiniz məhsulları indi sifariş edib, ödənişi isə hissə-hissə etmək imkanınız var. Birbank-ın təqdim etdiyi “İndi al, sonra ödə” xidməti ilə alış-veriş zamanı xərclərinizi 4 bərabər hissəyə bölərək 2 ay ərzində rahatlıqla ödəyə bilərsiniz.
Bunun üçün aşağıda qeyd olunan mərhələləri ardıcıl şəkildə yerinə yetirmək kifayətdir:
- Trendyol mobil tətbiqinə daxil olmaq;
- “Azərbaycandan birbaşa al” bölməsinə keçid etmək;
- Seçilmiş məhsulu səbətə əlavə etmək;
- Ödəniş üsulu kimi “İndi al, sonra ödə” seçimindən istifadə etmək;
- Təsdiq üçün tələb olunan məlumatları daxil etmək.
Birbank-la tamamilə faizsiz və komissiyasız olan “İndi al, sonra ödə” xidməti ilə sizə 50 AZN-dən 500 AZN-dək rahat alış-veriş imkanı təqdim edir. Sadəcə biometrik təsdiqi tamamlayıb, FİN kodunuzu və mobil nömrənizi daxil edərək kredit limitini aktivləşdirə bilərsiniz.
Daha ətraflı: www.b-b.az/indial
