Birbank-ın “İndi al, sonra ödə” imkanı ilə Trendyolda alış-veriş daha rahatdır

Birbank-ın “İndi al, sonra ödə” imkanı ilə
13:27 27 Avqust 2025
189 Gündəm
Metbuat.az
A- A+

Trendyolda sevdiyiniz məhsulları indi sifariş edib, ödənişi isə hissə-hissə etmək imkanınız var. Birbank-ın təqdim etdiyi “İndi al, sonra ödə” xidməti ilə alış-veriş zamanı xərclərinizi 4 bərabər hissəyə bölərək 2 ay ərzində rahatlıqla ödəyə bilərsiniz.

Bunun üçün aşağıda qeyd olunan mərhələləri ardıcıl şəkildə yerinə yetirmək kifayətdir:

  • Trendyol mobil tətbiqinə daxil olmaq;
  • “Azərbaycandan birbaşa al” bölməsinə keçid etmək;
  • Seçilmiş məhsulu səbətə əlavə etmək;
  • Ödəniş üsulu kimi “İndi al, sonra ödə” seçimindən istifadə etmək;
  • Təsdiq üçün tələb olunan məlumatları daxil etmək.

Birbank-la tamamilə faizsiz və komissiyasız olan “İndi al, sonra ödə” xidməti ilə sizə 50 AZN-dən 500 AZN-dək rahat alış-veriş imkanı təqdim edir. Sadəcə biometrik təsdiqi tamamlayıb, FİN kodunuzu və mobil nömrənizi daxil edərək kredit limitini aktivləşdirə bilərsiniz.

Daha ətraflı: www.b-b.az/indial

Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən Kapital Bank-ın əmtəə nişanı olan Birbank, 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi, 121 filial və 52 şöbədən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. Bank 2025-ci ilədək ölkənin birinci bankı Kapital Bank adı altında müştərilərinə xidmət göstərib və Paşa Holding-ə daxildir. Kapital Bank isə hazırda maliyyə institutu olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçünhttps://birbank.az/ saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Birbank Trendyol
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

AFFA klubu nömrəyə görə cəzalandırdı

AFFA klubu nömrəyə görə cəzalandırdı

27 Avqust 2025 14:31
Bağçalara qəbul bu tarixə qədər dayandırıldı

Bağçalara qəbul bu tarixə qədər dayandırıldı

27 Avqust 2025 12:01
Bakıdan bu rayona da qatarla gedə biləcəyik

Bakıdan bu rayona da qatarla gedə biləcəyik

27 Avqust 2025 11:42
İlham Əliyev:

İlham Əliyev: "Zəngəzur dəhlizi təhlükəsiz olmalıdır"

27 Avqust 2025 10:34
İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib -

İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib -Foto

27 Avqust 2025 10:23
Tanınmış jurnalist vəfat etdi

Tanınmış jurnalist vəfat etdi

27 Avqust 2025 09:41
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Kino çəkilişi heyəti qəzaya düşdü:

27 Avqust 2025 15:06

Bu tarixdən balıq ovuna icazə veriləcək

27 Avqust 2025 14:59

“Uşağı boğaraq öldürən şəxsə ömürlük cəza verdim” -

27 Avqust 2025 14:52

AFFA klubu nömrəyə görə cəzalandırdı

27 Avqust 2025 14:31

Məhərrəmlə Siracın medalları ailələrinə verildi

27 Avqust 2025 14:20

II Beynəlxalq Multikulturalizm Gənclər Forumunun bağlanış mərasimi oldu -

27 Avqust 2025 13:51

Birbank-ın “İndi al, sonra ödə” imkanı ilə

27 Avqust 2025 13:27

Azərbaycanda ən ucuz torpaq hansı rayondadır? -

27 Avqust 2025 13:16

Qızıla sərmayə üçün doğru vaxtdırmı?

27 Avqust 2025 13:12

HƏMAS-ın vəzifəli şəxsi öldürüldü

27 Avqust 2025 12:59