Bu rəngin qramı qızıldan baha olub

Rənglər tarix boyu insanlığın mədəniyyətinə, sənətinə və düşüncə tərzinə yön verib. Onların arasında isə elələri var ki, sadəcə gözəlliyi ilə deyil, nadirliyi və dəyəri ilə də seçilib.
Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ultramarin belə rənglərdən biridir. Orta əsrlərdə qramı qızıldan baha olan bu piqment, yalnız ən mötəbər sifarişlər üçün istifadə olunurdu. Əfqanıstan dağlarından çıxarılan lapis lazuli daşından əldə edilən ultramarin, əsrlər boyu ilahi paklıq, sədaqət və müqəddəslik simvolu kimi qəbul edilib. Bu səbəbdən də həm incəsənət tarixində, həm də mədəniyyətlərarası simvolik anlamda xüsusi yer tutur.
Ultramarin xüsusilə Orta əsr və Renessans dövrü Avropa sənətində müqəddəs obrazların təsvirində istifadə olunurdu. Məsələn rəsm əsərlərində Məryəm ananın libasları çox vaxt ultramarinlə rənglənirdi. Bu, həm müqəddəslik, həm də boya dəyərinə görə ilahi zənginlik və təmizlik simvolu idi.Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vermeer kimi böyük rəssamların əsərlərində ultramarin xüsusi yer tutur. Avropada bu daş nadir tapıldığından, ultramarin bir növ “xəzinə” hesab olunurdu.
Lapis lazuli daşından piqment əldə etmək çox mürəkkəb və zəhmətli proses idi. Daşlar toz halına gətirilir, dəfələrlə yuyulur və yalnız çox az miqdarda saf boya alınırdı. Məhz buna görə də ultramarin əsrlər boyu dünyanın ən bahalı rəngi sayılıb.Orta əsrlərdə qramı qızıldan belə baha idi. Yalnız ən varlı sifarişçilər və kilsələr bu rəngi almağa gücü çatırdı.
XIX əsrdə kimyaçıların yaratdığı süni ultramarin rəngi bu boyanı əlçatan etdi. İndi artıq sənaye və incəsənətdə geniş istifadə olunur. Amma təbii lapis lazuli-dən hazırlanan orijinal ultramarin hələ də nadir və bahalıdır.