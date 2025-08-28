"Qalatasaray" ulduz futbolçu ilə anlaşdı

"Qalatasaray" ulduz futbolçu ilə anlaşdı
09:43 28 Avqust 2025
164 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Qalatasaray" və "Monako" Vilfrid Sinqonun transferi üçün razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" Kot-d'İvuarlı müdafiəçi ilə də razılıq əldə edib. “Foot Mercato”nun xəbərinə görə, “Qalatasaray” futbolçu üçün “Monakoya 30 milyon avro ödəyəcək. Vilfrid Sinqo “Qalatasaray”da illik 5 milyon avro məvacib alacaq. Məlumata görə, "Qalatasaray" futbolçu ilə 4 illik müqavilə imzalayacaq.

Razılaşmaya əsasən türk klubu futbolçunun sonrakı satışından əldə edəcəyi məbləğin 10 faizini "Monako"ya verəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

28 Avqust 2025 10:49
Türkiyə nəhəngi təntənə ilə transfer etdiyi futbolçunu göndərdi

Türkiyə nəhəngi təntənə ilə transfer etdiyi futbolçunu göndərdi

28 Avqust 2025 10:42
"Traktor" klubu "Qarabağ"ı təbrik etdi -

"Traktor" klubu "Qarabağ"ı təbrik etdi - FOTO

28 Avqust 2025 10:16
“Qarabağ”ın rəqibləri bu saatda bəlli olacaq

“Qarabağ”ın rəqibləri bu saatda bəlli olacaq

28 Avqust 2025 09:11
Yerli klubdan 19 futbolçunun göndərilməsinin səbəbi bəlli oldu

Yerli klubdan 19 futbolçunun göndərilməsinin səbəbi bəlli oldu

28 Avqust 2025 08:25
Keçmiş “Qalatasaray”lı “Fənərbaxça”nı ÇL-dən kənarda qoydu

Keçmiş “Qalatasaray”lı “Fənərbaxça”nı ÇL-dən kənarda qoydu

28 Avqust 2025 01:15
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

I sinfə qəbulla bağlı 39 minə yaxın sorğu yerləşdirilib

28 Avqust 2025 11:40

Almaniyada Putinin şərəfinə gümüş sikkə buraxıldı

28 Avqust 2025 11:15

Valideynləri tərəfindən döyülən uşaq komadadır -

28 Avqust 2025 10:55

Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

28 Avqust 2025 10:49

Türkiyə nəhəngi təntənə ilə transfer etdiyi futbolçunu göndərdi

28 Avqust 2025 10:42

İtkin düşən 4 nəfər tapıldı

28 Avqust 2025 10:32

Naxçıvanda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

28 Avqust 2025 10:26

"Delta Capital” və “Zuhur” MMC-nin lisenziyası dayandırıldı

28 Avqust 2025 10:21

"Traktor" klubu "Qarabağ"ı təbrik etdi -

28 Avqust 2025 10:16

DYP küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət etdi

28 Avqust 2025 10:12