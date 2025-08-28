Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı
10:49 28 Avqust 2025
120 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Misli Premyer Liqasının III turunda keçiriləcək qarşılaşmalara təyinatları diqqətinizə çatdırırıq:

Misli Premyer Liqası: III turun təyinatları

29 avqust

18:30. "Sumqayıt" – "Şamaxı"

Hakimlər: Kamal Umudlu, Namik Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Emin Əliyev

VAR: Tural Qurbanov

AVAR: Zöhrab Abbasov

Hakim-inspektor: Feyzi Feyzullayev

AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

20:30. "Neftçi" – "Turan Tovuz"

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Elvin Bayramov

VAR: Nicat İsmayıllı

AVAR: Rahil Ramazanov

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov

Neftçi Arena

30 avqust

18:00. "Zirə" – "Kəpəz"

Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Tural Qurbanov

VAR: Cavid Cəlilov

AVAR: Müslüm Əliyev

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

20:30. "Araz-Naxçıvan" – "Qəbələ"

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Əli Əliyev

VAR: Rauf Cabarov

AVAR: Kamran Bayramov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev

Liv Bona Dea Arena

31 avqust

17:00. "Karvan-Yevlax" – "Qarabağ"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev

VAR: Rəşad Əhmədov

AVAR: Teymur Teymurov

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

Şamaxı şəhər stadionu

19:30. "Sabah" – "İmişli"

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli

VAR: İnqilab Məmmədov

AVAR: Şirmamed Mamedov

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

Bank Respublika Arena

