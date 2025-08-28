Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

Misli Premyer Liqasının III turunda keçiriləcək qarşılaşmalara təyinatları diqqətinizə çatdırırıq:
Misli Premyer Liqası: III turun təyinatları
29 avqust
18:30. "Sumqayıt" – "Şamaxı"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Namik Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Emin Əliyev
VAR: Tural Qurbanov
AVAR: Zöhrab Abbasov
Hakim-inspektor: Feyzi Feyzullayev
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
20:30. "Neftçi" – "Turan Tovuz"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Elvin Bayramov
VAR: Nicat İsmayıllı
AVAR: Rahil Ramazanov
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov
Neftçi Arena
30 avqust
18:00. "Zirə" – "Kəpəz"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Tural Qurbanov
VAR: Cavid Cəlilov
AVAR: Müslüm Əliyev
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
20:30. "Araz-Naxçıvan" – "Qəbələ"
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Əli Əliyev
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Kamran Bayramov
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev
Liv Bona Dea Arena
31 avqust
17:00. "Karvan-Yevlax" – "Qarabağ"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev
VAR: Rəşad Əhmədov
AVAR: Teymur Teymurov
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov
Şamaxı şəhər stadionu
19:30. "Sabah" – "İmişli"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli
VAR: İnqilab Məmmədov
AVAR: Şirmamed Mamedov
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov
Bank Respublika Arena