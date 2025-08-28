"Qalatasaray"dan böyük transfer - Ulduz futbolçu İstanbula gəldi

12:17 28 Avqust 2025
208 İdman
Anar Türkeş
"Qalatasaray"ın "Monako"dan transfer etdiyi Vilfrid Sinqo İstanbula gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransadan özəl təyyarə ilə İstanbula gələn Sinqo hava limanında klub rəsmiləri tərəfindən qarşılanıb. Hava limanında GSTV-yə danışan müdafiəçi "Burada olmaqdan çox xoşbəxtəm. “Qalatasaray” Türkiyənin ən böyük komandasıdır. Daha əvvəl Didye Droqba və Emmanuel Eboue kimi böyük qardaşlarım burada oynayıb. Onlardan da məsləhət almışam” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Qalatasaray”ın Vilfrid Sinqo üçün “Monako”ya 30 milyon avro ödəyəcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Futbolçu “Qalatasaray”da illik 5 milyon avro məvacib alacaq. Məlumata görə, "Qalatasaray" futbolçu ilə 4 illik müqavilə imzalayacaq.

