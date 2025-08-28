Döyülən uşaqların anası ilə bağlı YENİ FAKT

Döyülən uşaqların anası ilə bağlı
17:26 28 Avqust 2025
339 Gündəm
Metbuat.az
A- A+

Uşaqlara qarşı Ağdamda baş verən zorakılıq hadisəsi ictimaiyyətdə böyük narahatlıq yaradıb. Daha əvvəl məlumat verdiyimiz kimi, iki azyaşlı övladını döyən ata saxlanılıb, ağır xəsarət alan uşaqlar isə hazırda xəstəxanada müalicə olunurlar.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, ana, Rəhimova Sevinc Telman qızı üçüncü övladına hamilədir.

Azyaşlıların atası Sadiq Rəhimov isə daha çox “TikTok”da etdiyi paylaşımlarla diqqət çəkir. Belə ki, onun sosial şəbəkədə paylaşdığı qəribə paylaşımlar izləyicilər tərəfindən də birmənalı qarşılanmır.

Fotoda: Sadiq Rəhimov

Əldə etdiyimiz digər məlumata görə, hazırda uşaqların sənədləri hazırlanır və azyaşlılar müalicə və müayinələri bitdikdən sonra körpələr evinə yerləşdiriləcək.

APA-nın məlumatına görə, əqli qüsurlu olduğu deyilən hər iki valideyn körpənin bədəninin bir neçə hissəsini dişləyərək xəsarət yetiriblər. Uşaq müalicə olunduqdan sonra körpələr evində himayəyə götürülüb, lakin sonradan valideynlərinə qaytarılıb.

Bu gün “Qafqazinfo”nun əməkdaşı Ziya Əmirxanlı ailənin yaşadığı evə gedib. Lakin qapı bağlı olub və nə evdə, nə də ətrafda adam olub.

Həmin məkandan çəkilən görüntüləri təqdim edirik:

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azyaşlının döyülməsi faktı araşdırılır -

Azyaşlının döyülməsi faktı araşdırılır -Komitə

28 Avqust 2025 13:10
Ararat Mirzoyandan sülh müqaviləsi ilə bağlı açıqlama

Ararat Mirzoyandan sülh müqaviləsi ilə bağlı açıqlama

27 Avqust 2025 16:21
AFFA klubu nömrəyə görə cəzalandırdı

AFFA klubu nömrəyə görə cəzalandırdı

27 Avqust 2025 14:31
Birbank-ın “İndi al, sonra ödə” imkanı ilə

Birbank-ın “İndi al, sonra ödə” imkanı ilə Trendyolda alış-veriş daha rahatdır

27 Avqust 2025 13:27
Bağçalara qəbul bu tarixə qədər dayandırıldı

Bağçalara qəbul bu tarixə qədər dayandırıldı

27 Avqust 2025 12:01
Bakıdan bu rayona da qatarla gedə biləcəyik

Bakıdan bu rayona da qatarla gedə biləcəyik

27 Avqust 2025 11:42
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Qarabağ”ı təkcə onlar təbrik etmədi -

28 Avqust 2025 18:36

Azərbaycanda müəllimlərin sayı niyə azalır? -

28 Avqust 2025 18:31

Masallıda din xadimləri üçün seminar-treninq keçirildi -

28 Avqust 2025 17:52

Gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirildi

28 Avqust 2025 17:32

Döyülən uşaqların anası ilə bağlı

28 Avqust 2025 17:26

“Vaşinqton razılaşması kompromis deyil, ortaq qələbədir” -

28 Avqust 2025 17:25

“Beşiktaş” futbolçusunu bu kluba icarəyə verdi

28 Avqust 2025 17:13

​“Ruhun mahnı oxuyursa, həyat səni mütləq rəqsə dəvət edəcək” -

28 Avqust 2025 17:04

Valideynlərinin zorakılığa məruz qoyduğu azyaşlılar körpələr evinə yerləşdiriləcək

28 Avqust 2025 16:55

Qaraçay üzərində yeni körpü inşa olunur

28 Avqust 2025 16:42