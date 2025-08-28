Sadəlövh ola bilmərik - Ruttedən Rusiyanın hücumuna reaksiya

Sadəlövh ola bilmərik -
22:04 28 Avqust 2025
93 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

NATO-nun baş katibi Mark Rutte Rusiyanın Kiyevdəki Avropa İttifaqı Nümayəndəliyi binasına da ziyan vuran hücumları ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o sadəlövh olmamağa və özünümüdafiə üçün Ukraynaya bütün dəstəyi verməyə çağırıb. Rutte, "Kiyevə qarşı törədilən və çoxsaylı günahsız mülki şəxsin ölümü ilə nəticələnən dəhşətli hücumlar Rusiyaya qarşı sadəlövh ola bilməyəcəmizi bir daha nümayiş etdirir” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya ordusunun paytaxt Kiyevə endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində üçü uşaq olmaqla 14 nəfərin öldüyünü, onlarla insanın yaralandığını bildirib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Müdafiə sənayemiz tarix yazır -

Müdafiə sənayemiz tarix yazır - Ərdoğan

28 Avqust 2025 21:35
“Vaşinqton razılaşması kompromis deyil, ortaq qələbədir” -

“Vaşinqton razılaşması kompromis deyil, ortaq qələbədir” -Paşinyan

28 Avqust 2025 17:25
Kiyevdə “Bayraktar” zavoduna zərbə endirilib

Kiyevdə “Bayraktar” zavoduna zərbə endirilib

28 Avqust 2025 15:55
"Suriyaya hər cür dəstəyi verəcəyik" -

"Suriyaya hər cür dəstəyi verəcəyik" -Türkiyə MN

28 Avqust 2025 14:40
Paşinyan 9 noyabr üçtərəfli bəyanatın qüvvədən düşdüyünü bildirdi

Paşinyan 9 noyabr üçtərəfli bəyanatın qüvvədən düşdüyünü bildirdi

28 Avqust 2025 14:12
Özgür Özəl barəsində araşdırma başladıldı

Özgür Özəl barəsində araşdırma başladıldı

28 Avqust 2025 11:58
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Qalatasaray”ın ÇL-dəki rəqibləri

28 Avqust 2025 22:19

Şans qapıları 4 bürc üçün açıldı -

28 Avqust 2025 22:12

Sadəlövh ola bilmərik -

28 Avqust 2025 22:04

Müdafiə sənayemiz tarix yazır -

28 Avqust 2025 21:35

“WhatsApp”da mesaj yazmaq üsulu dəyişdi -

28 Avqust 2025 21:25

"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli oldu

28 Avqust 2025 21:10

Azərbaycan klubu yeni transferini açıqladı

28 Avqust 2025 20:24

Leyla Əliyeva Şamaxıda bağçaların açılışında iştirak etdi

28 Avqust 2025 20:09

Namiq Qaraçuxurlu Rusiya sərhədində saxlanıldı

28 Avqust 2025 19:42

Zelenski Ərdoğanla Azərbaycan səfirliyinin binasının vurulmasını müzakirə etdi

28 Avqust 2025 19:27