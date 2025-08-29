Türkiyə yığmasının DÇ-2026 üçün heyəti müəyyənləşib

Türkiyə yığmasının DÇ-2026 üçün heyəti müəyyənləşib
16:55 29 Avqust 2025
137 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Türkiyə milli komandasının DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Gürcüstan və İspaniya yığmalarına qarşı keçiriləcək oyunlar üçün heyəti müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmanın baş məşqçisi Vinçenso Montella 28 futbolçuya dəvət göndərib .

Qapıçılar: Altay Bayındır (“Mançester Yunayted”, İngiltərə), Berke Özer (“Lill”, Fransa ), Mert Günok (“Beşiktaş”), Uğurcan Çakır (“Trabzonspor”).

Müdafiəçilər: Abdülkərim Bardakçı, Eren Elmalı ( hər ikisi “Qalatasaray”), Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçək, Mərt Müldür ( hamısı “Fənərbağça”), Fərdi Kadıoğlu (“Brayton”, İngiltərə), Merih Demiral (“Əl-Əhli”, Səudiyyə Ərəbistanı), Samət Akaydın (“Rizəspor”), Zeki Çelik (“Roma”, İtaliya).

Yarımmüdafiəçilər: Orkun Kökçü, Dəmir Ege Tıknaz (“Beşiktaş”), Hakan Çalhanoğlu (“İnter”, İtaliya), İsmail Yüksək (“Fənərbağça”), Kaan Ayhan, Yunus Akgün (“Qalatasaray”), Salih Özcan (“Borussiya Durtmund”, Almaniya), Arda Gülər (“Real Madrid”, İspaniya), İrfan Can Kahvəçi, Oğuz Aydın (“Fənərbağça”), Kənan Yıldız (“Yuventus”, İtaliya), Kərəm Aktürkoğlu (“Benfika”, Portuqaliya).

Hücumçular: Barış Alpər Yılmaz (“Galatasaray”), Can Uzun (“Ayntraxt”, Almaniya), Dəniz Gül (“Ştuttqart”, Almaniya).

Qeyd edək ki, Türkiyə milli komandası sentyabrın 4-də səfərdə Gürcüstan, 7-də isə evdə İspaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Fənərbağça”nın rəqibləri bəlli oldu

“Fənərbağça”nın rəqibləri bəlli oldu

29 Avqust 2025 16:12
Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

29 Avqust 2025 15:52
Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

29 Avqust 2025 15:52
"Fənərbağça" Mourinyo barədə qərarını verdi

"Fənərbağça" Mourinyo barədə qərarını verdi

29 Avqust 2025 12:11
"Beşiktaş"ın yeni baş məşqçisi məlum oldu

"Beşiktaş"ın yeni baş məşqçisi məlum oldu

29 Avqust 2025 10:56
Mourinyo bu klubu çalışdıra bilər -

Mourinyo bu klubu çalışdıra bilər - ​"Fənərbaxça”nı qarışdıran iddia

29 Avqust 2025 10:42
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tiktoker "Miray" həbs edildi

29 Avqust 2025 17:52

Azad olunan ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək

29 Avqust 2025 17:28

Valideynləri tərəfindən döyülən körpə süni nəfəs aparatına qoşuldu

29 Avqust 2025 17:14

Prezidentdən hərbi xidmətə çağırışla bağlı

29 Avqust 2025 17:11

Prezidentin töhmət verdiyi icra başçısı kimdir? -

29 Avqust 2025 17:07

Türkiyə yığmasının DÇ-2026 üçün heyəti müəyyənləşib

29 Avqust 2025 16:55

Prezident “Qarabağ”a 5 milyon manat ayırdı

29 Avqust 2025 16:22

İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

29 Avqust 2025 16:16

“Fənərbağça”nın rəqibləri bəlli oldu

29 Avqust 2025 16:12

Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

29 Avqust 2025 15:52