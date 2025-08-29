İlham Əliyevlə Putinin görüşü barədə razılıq yoxdur - Açıqlama

İlham Əliyevlə Putinin görüşü barədə razılıq yoxdur -
22:12 29 Avqust 2025
“Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pekinə səfəri zamanı ayrıca görüşün keçirilməsi ilə bağlı razılıq yoxdur”.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vladimir Putinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, amma hər iki tərəf sentyabrın 3-də Pekində keçiriləcək İkinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 80 illiyinə həsr olunmuş anım tədbirlərində iştirakını təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, ilkin məlumatlara görə, tədbirdə 26-ya yaxın xarici ölkə lideri iştirak edəcək.

