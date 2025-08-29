​Türkiyə Böyük Millət Məclisində İsraillə bağlı iclas keçirildi

Türkiyə Böyük Millət Məclisində İsraillə bağlı iclas keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuşun sədrliyi ilə keçirilən növbədənkənar iclasda İsrailin Qəzzaya hücumu, Fələstin xalqına qarşı soyqırımı və zülmü, aclıq siyasətləri və bölgədəki mövcud vəziyyət müzakirə edilib. İclasda sonra Kurtulmuşun imzaladığı memorandum oxunub. Müraciətdə vurğulanıb ki, İsrail Fələstin xalqına qarşı onilliklər boyu davam edən işğal, və ilhaq siyasətini son iki ildə xüsusilə Qəzzada soyqırım şəklində davam etdirib. İsrailin soyqırım, aclıq və aclıq siyasətinin on minlərlə insanın həyatına son qoyduğu bəyan edilib. Müraciətdə İsrail Qüds və İordan çayının qərb sahilində işğalçı qüvvələri və qeyri-qanuni məskunlaşanlar vasitəsilə fələstinlilərə qarşı törətdiyi zorakılıqlar qeyd edilib.
Sənəddə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindən başqa qlobal qurumların İsrail hökumətinin qanunsuz qərarlarını və qətliamlarını dayandırmaq üçün heç bir tədbir həyata keçirmədiyi vurğulanıb.