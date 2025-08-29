Putin Zelenski ilə görüş ehtimalını istisna etməyib - Peskov

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüş ehtimalını istisna etməyib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, görüşün reallaşması üçün yüksək səviyyəli danışıqlara hazırlıqlar yaxşı aparılmalıdır. Peskovun sözlərinə görə, mütəxəssislər səviyyəsində işin tam intensiv getdiyini söyləmək hələ mümkün deyil.
O, Rusiyanın həll yolu ilə bağlı bütün fikirlərinin Kiyevə çatdırıldığını, həlllə bağlı müddəaların isə yazılı şəkildə Ukrayna tərəfinə təqdim edildiyini bildirib.