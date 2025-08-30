Milan ukraynalı hücumçu alır

Milan ukraynalı hücumçu alır
Milan” meksikalı hücumçu Santyaqo Ximenesi “Roma”nın ukraynalı forvardı Artyom Dovbiklə dəyişmək istəyir.

Metbuat.a xəbər verir ki, hazırda iki İtaliya klubu arasında danışıqlar aparılır.

“Milan”ın idman direktoru İqli Tare bildirib: “Biz Dovbik və Ximenes arasında mübadilə etməyi düşünürük. Əgər mümkün olsa, razılaşacağıq. Əks halda, hazırkı heyətlə qalacağıq".

Xatırladaq ki, iki turdan sonra “Milan” A Seriyasının turnir cədvəlində altıncı yeri tutur. Klub növbəti matçını doğma stadionunda sentyabrın 14-də “Bolonya”ya qarşı keçirəcək.

