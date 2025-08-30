BDYPİ bu nəqliyyat vasitələri ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

BDYPİ bu nəqliyyat vasitələri ilə bağlı xəbərdarlıq etdi
09:28 30 Avqust 2025
92 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Nəqliyyat vasitələrinin ekoloji normalara cavab verməməsi və atmosferə normadan artıq zərərli tullantılar buraxması insanların sağlamlığına və ətraf mühitə ciddi ziyan vurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin sürücülərə ünvanladığı xəbərdarlıqda deyilir.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Ekoloji Nəzarət üzrə YPX bölüyünün əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq keçirilən nəzarət-profilaktik tədbirlər zamanı texniki cəhətdən nasaz və ekoloji tələblərə cavab verməyən nəqliyyat vasitələri müəyyən edilərək hərəkətdən kənarlaşdırılır, sürücüləri isə inzibati məsuliyyətə cəlb edilir.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün sürücülərə müraciət edərək, idarə etdikləri nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə diqqətlə yanaşmağı, onların ekoloji tələblərə cavab verməsinə xüsusi önəm verməyi və yol hərəkəti təhlükəsizliyini hər zaman ön planda saxlamağı tövsiyə edir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Yaşıllıqlara 13 min manatdan çox ziyan dəyib

Yaşıllıqlara 13 min manatdan çox ziyan dəyib

30 Avqust 2025 09:45
Naxçıvanda vətəndaşların 35 min manatını ələ keçirən şəxs saxlanıldı

Naxçıvanda vətəndaşların 35 min manatını ələ keçirən şəxs saxlanıldı

30 Avqust 2025 09:29
Bakı-Ağdam sərnişin qatarı istifadəyə verilib

Bakı-Ağdam sərnişin qatarı istifadəyə verilib

30 Avqust 2025 09:13
İcra başçısının töhmət almasının səbəbi bəlli oldu

İcra başçısının töhmət almasının səbəbi bəlli oldu

29 Avqust 2025 23:52
İctimai nəqliyyatda gedişhaqqı artırılacaq? -

İctimai nəqliyyatda gedişhaqqı artırılacaq? - AÇIQLAMA

29 Avqust 2025 23:21
Hüseyn Hüseynova yüksək vəzifə verildi

Hüseyn Hüseynova yüksək vəzifə verildi

29 Avqust 2025 23:20
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Yaşıllıqlara 13 min manatdan çox ziyan dəyib

30 Avqust 2025 09:45

Naxçıvanda vətəndaşların 35 min manatını ələ keçirən şəxs saxlanıldı

30 Avqust 2025 09:29

BDYPİ bu nəqliyyat vasitələri ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

30 Avqust 2025 09:28

Bakı-Ağdam sərnişin qatarı istifadəyə verilib

30 Avqust 2025 09:13

Milan ukraynalı hücumçu alır

30 Avqust 2025 09:00

​"Fənərbaxça"nın Mourinyoya ödəyəcəyi təzminat bəlli oldu

30 Avqust 2025 08:25

​"Ən-Nəsr" qələbə qazandı -

30 Avqust 2025 03:19

Pulun sevmədiyi 4 bürc -

30 Avqust 2025 01:15

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəsmiləri müzakirə apardı

30 Avqust 2025 00:15

İcra başçısının töhmət almasının səbəbi bəlli oldu

29 Avqust 2025 23:52