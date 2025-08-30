Naxçıvanda vətəndaşların 35 min manatını ələ keçirən şəxs saxlanıldı

Naxçıvanda vətəndaşların 35 min manatını ələ keçirən şəxs saxlanıldı
09:29 30 Avqust 2025
84 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
Naxçıvanda 40-a yaxın şəxsi aldadaraq 35 min manat vəsaiti ələ keçirməkdə şübhəli bilinən Naxçıvan şəhər sakini, Mürsəl Nuriyev saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili işlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, onun sosial şəbəkələrdə ev alqı-satqısı adı ilə səhifələr yaratdığı və mənzil almaq üçün ipoteka prosesində kömək edəcəyi vədi ilə vətəndşaları aldatdığı müəyyən edilib.

Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə başlanan cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.

