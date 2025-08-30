Bakıda taksi şirkətindən pul oğurlandı

Bakıda taksi şirkətindən pul oğurlandı
12:42 30 Avqust 2025
180 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bakıda pul, qızıl və kompüter avadanlıqları oğurlayan şəxslər saxlanılıb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, paytaxt ərazisində talama cinayətləri qeydə alınıb. Binəqədi rayonunda yerləşən taksi şirkətlərinin birinin xidməti otağından 1460 manat, Nərimanov və Sabunçu rayonlarında isə ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus 2702 manat dəyərində nağd pul, qızıl-zinət əşyaları və kompüter avadanlıqları oğurlanıb. Bu barədə zərərçəkənlər polisə müraciət ediblər.

Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən 55 yaşlı N.Nəsirov, əvvəllər məhkum olunmuşlar - 40 yaşlı R.Abbasov və 35 yaşlı Ə.Məmmədov saxlanılıblar.

Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -Saxlanılanlar var

29 Avqust 2025 13:21
"ASAN xidmət"də faciə:

"ASAN xidmət"də faciə: 4 yaşlı uşaq yıxılaraq öldü

29 Avqust 2025 12:25
Biləsuvarda ağır qəza -

Biləsuvarda ağır qəza -Xəsarət alan var

28 Avqust 2025 15:22
Dağlıq yerdə velosipeddən yıxılan yeniyetmə öldü

Dağlıq yerdə velosipeddən yıxılan yeniyetmə öldü

28 Avqust 2025 14:29
İtkin düşən 4 nəfər tapıldı

İtkin düşən 4 nəfər tapıldı

28 Avqust 2025 10:32
Naxçıvanda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

Naxçıvanda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

28 Avqust 2025 10:26
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qriqoryan iranlı həmkarı ilə görüşdü

30 Avqust 2025 14:42

Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

30 Avqust 2025 14:21

Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

30 Avqust 2025 14:13

"Milan" "Qarabağ"ın rəqibindən hücumçu transfer etdi

30 Avqust 2025 13:42

Avqustun 31-də havanın temperaturu dəyişəcək

30 Avqust 2025 13:32

Ağdam şəhərinə ilk köçün vaxtı

30 Avqust 2025 13:30

Deputatdan Nadir Qafarzadənin bu hərəkətinə reaksiya

30 Avqust 2025 13:05

Bitcoin ilə bağlı bədbin

30 Avqust 2025 12:50

Rusiya Ukraynanın hərbi və sənaye obyektlərini vurdu

30 Avqust 2025 12:43

Bakıda taksi şirkətindən pul oğurlandı

30 Avqust 2025 12:42