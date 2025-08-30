Ağdam şəhərinə ilk köçün vaxtı AÇIQLANDI

Bu ilin payız aylarında Ağdam şəhərinə ilk köç başlayacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Bakı-Ağdam qatarının fəaliyyətə başlaması ilə bağlı keçirilən tədbirdə bildirib.
"Şəhərdə bərpa işləri sürətlə davam edir, çox ciddi infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Növbəti aylarda artıq ilk köç başlayacaq. Gələn ilin sonuna qədər artıq Ağdam şəhərinin mərkəzi - tarixi mədəni hissəsi tam bərpa olunacaq və əhalinin istifadəsinə veriləcək", - deyə o qeyd edib.