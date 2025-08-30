Ağdam şəhərinə ilk köçün vaxtı AÇIQLANDI

Ağdam şəhərinə ilk köçün vaxtı
13:30 30 Avqust 2025
171 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bu ilin payız aylarında Ağdam şəhərinə ilk köç başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Bakı-Ağdam qatarının fəaliyyətə başlaması ilə bağlı keçirilən tədbirdə bildirib.

"Şəhərdə bərpa işləri sürətlə davam edir, çox ciddi infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Növbəti aylarda artıq ilk köç başlayacaq. Gələn ilin sonuna qədər artıq Ağdam şəhərinin mərkəzi - tarixi mədəni hissəsi tam bərpa olunacaq və əhalinin istifadəsinə veriləcək", - deyə o qeyd edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

30 Avqust 2025 14:21
Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

30 Avqust 2025 14:13
Sabah çimərliklərdə 28 dərəcə isti olacaq

Sabah çimərliklərdə 28 dərəcə isti olacaq

30 Avqust 2025 13:58
Avqustun 31-də havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 31-də havanın temperaturu dəyişəcək

30 Avqust 2025 13:32
Deputatdan Nadir Qafarzadənin bu hərəkətinə reaksiya

Deputatdan Nadir Qafarzadənin bu hərəkətinə reaksiya

30 Avqust 2025 13:05
Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

30 Avqust 2025 12:13
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qriqoryan iranlı həmkarı ilə görüşdü

30 Avqust 2025 14:42

Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

30 Avqust 2025 14:21

Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

30 Avqust 2025 14:13

"Milan" "Qarabağ"ın rəqibindən hücumçu transfer etdi

30 Avqust 2025 13:42

Avqustun 31-də havanın temperaturu dəyişəcək

30 Avqust 2025 13:32

Ağdam şəhərinə ilk köçün vaxtı

30 Avqust 2025 13:30

Deputatdan Nadir Qafarzadənin bu hərəkətinə reaksiya

30 Avqust 2025 13:05

Bitcoin ilə bağlı bədbin

30 Avqust 2025 12:50

Rusiya Ukraynanın hərbi və sənaye obyektlərini vurdu

30 Avqust 2025 12:43

Bakıda taksi şirkətindən pul oğurlandı

30 Avqust 2025 12:42