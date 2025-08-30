Avqustun 31-də havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 31-də havanın temperaturu dəyişəcək
13:32 30 Avqust 2025
164 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 31-də hava şəraiti yağmursuz olacaq.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, səhər bəzi yerlərdə zəif duman müşahidə olunacaq.

Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 21-25° isti, gündüz 31-36° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70 %, gündüz 30-35 % olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 19-23° isti, gündüz 33-38° isti, dağlarda gecə 10-15° isti, gündüz 22-27° isti olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

30 Avqust 2025 14:21
Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

30 Avqust 2025 14:13
Sabah çimərliklərdə 28 dərəcə isti olacaq

Sabah çimərliklərdə 28 dərəcə isti olacaq

30 Avqust 2025 13:58
Ağdam şəhərinə ilk köçün vaxtı

Ağdam şəhərinə ilk köçün vaxtı AÇIQLANDI

30 Avqust 2025 13:30
Deputatdan Nadir Qafarzadənin bu hərəkətinə reaksiya

Deputatdan Nadir Qafarzadənin bu hərəkətinə reaksiya

30 Avqust 2025 13:05
Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

30 Avqust 2025 12:13
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qriqoryan iranlı həmkarı ilə görüşdü

30 Avqust 2025 14:42

Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

30 Avqust 2025 14:21

Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

30 Avqust 2025 14:13

"Milan" "Qarabağ"ın rəqibindən hücumçu transfer etdi

30 Avqust 2025 13:42

Avqustun 31-də havanın temperaturu dəyişəcək

30 Avqust 2025 13:32

Ağdam şəhərinə ilk köçün vaxtı

30 Avqust 2025 13:30

Deputatdan Nadir Qafarzadənin bu hərəkətinə reaksiya

30 Avqust 2025 13:05

Bitcoin ilə bağlı bədbin

30 Avqust 2025 12:50

Rusiya Ukraynanın hərbi və sənaye obyektlərini vurdu

30 Avqust 2025 12:43

Bakıda taksi şirkətindən pul oğurlandı

30 Avqust 2025 12:42