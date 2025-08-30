Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC yaxın vaxtlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəmir yolu infrastrukturunun bərpası istiqamətdə işlərə başlayacaq.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu səhmdar cəmiyyətinin sədrinin müavini Nicat Quliyev Bakı-Ağdam qatarının fəaliyyətə başlaması münasibətilə keçirilən tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Qarabağla yanaşı Şərqi-Zəngəzur iqtisadi regionunda da dəmiryol infrastrukturu bərpa edilir: "Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirilmə işlərinin 84 %-i, tikinti-quraşdırma işlərinin 67 %-i yekunlaşıb. Hazırda xəttin 75-106 km-lik hissəsində torpaq işləri və mühəndis qurğularının inşası aparılır. Layihə çərçivəsində Yuxarı Mərcanlı, Şükürbəyli, Soltanlı, Qumlaq, Həkəri, Mincivan, Bartaz və Ağbənd stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Körpülər, avtomobil keçidləri, tunellər, qalereyalar və istinad divarları daxil olmaqla, ümumilikdə 553 mühəndis qurğusunun tikintisi həyata keçiriləcək".
O xatırladıb ki, Prezident İlham Əliyevin bu ay ABŞ-yə səfəri çərçivəsində Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvanla birbaşa əlaqəni təmin edəcək nəqliyyat xəttinin tikintisi barədə razılıq əldə edilib: "Zəngəzurdan keçəcək dəhlizinin yaradılmasını zəruriləşdirən bu tarixi uğur bizim işimizi stimullaşdırır. Horadiz-Ağbənd xəttinin tikintisini tezliklə tamamlanması və Ermənistan sərhədinə çatdırılması üçün böyük səylə çalışırıq".
N.Quliyev deyib ki, Türkiyədə də Naxçıvanla sərhəddə Zəngəzur dəhlizinə birləşəcək Qars-Iğdır-Aralıq-Dilucu dəmiryol xəttinin təməli qoyulub: "Bu baxımdan, Naxçıvanın dəmiryol infrastrukturunun bərpasını ölkəmizin ali rəhbərliyi prioritet məsələ elan edib və n qısa zamanda bu istiqamətdə işə başlamağı planlaşdırırıq"