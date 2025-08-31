Bundesliqa: “Bavariya” səfərdə “Auqsburq”u məğlub etdi

Münxenin “Bavariya” komandası Bundesliqanın yeni mövsümünün 2-ci turunda səfərdə “Auqsburq” ilə qarşılaşıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, ilk turda doğma meydanda “Leyptsiq”i darmadağın (6:0) edən Münxen təmsilçisi bu görüşdə 3:2 hesabı ilə qalib gəlib. “Bavariya” birinci hissəni Sergi Qnabri (28) və Luis Diasın (45+4) qolları ilə üstün başa vurub - 2:0. Qonaqlar 48-ci dəqiqəfə Maykl Olisenin qolu ilə hesab arasındakı fərqi üç topa çatdırıblar. Lakin bu qoldan sonra oyunda dönüş etməyə çalışan “Auqsburq” 53-cü dəqiqədə Kristiyan Yakiç və 76-cı dəqiqədə Mert Kömürün qolları ilə hesab arasındakı fərqi minimuma endirsə də, məğlubiyyətdən xilas ola bilməyib.
Xatırladaq ki, çempionatın 2-ci turunun bu gün keçirilən görüşlərində “Bayer Leverkuzen” səfərdə “Verder Bremen” ilə qarşılaşmada qələbəni son dəqiqədə buraxdığı qolla əldən verib – 3:3. “Leyptsiq” ev oyununda “Haydenhaym”ın qapısından iki cavabsız top keçirib – 2:0. “Ayntraxt Frankfurt” səfərdə “Hoffenhaym”ı 3:1, “Ştutqart” isə doğma divarlar arasında “Mönxenqladbax”ı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. İkinci turun açılış matçında “Hamburq” öz meydanında “St Pauli”yə 0:2 hesabı ilə uduzub.
Tura avqustun 31-də keçiriləcək “Volfsburq” - Maynts 05”, “Borussiya Dortmund” - “Union Berlin” və “Köln” - “Frayburq” görüşləri ilə yekun vurulacaq.