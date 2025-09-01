Bu xəstəliyi olanlar hərbi xidmətə aparılmır

Bu xəstəliyi olanlar hərbi xidmətə aparılmır
18:44 1 Sentyabr 2025
909 Hərbi
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Talessemiya və digər qanyaradıcı sistem xəstəliklərindən əziyyət çəkən şəxslərin hərbi xidmətə yararlılığı tez-tez gündəmə gəlir. Bəs belə hallarda onların xidmətə cəlb olunub-olunmaması hansı meyarlara əsasən müəyyən edilir?

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə İş və Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov Metbuat.az-ın sorğusuna cavabında bildirib ki, eritrosit membran anomaliyaları (mikrosferositoz və s.), hüceyrədaxili enzim çatışmazlığı, homoziqot və ikiqat heteroziqot hemoqlobinopatiyalar zamanı şəhadətləndirmə aparılır:

“Bu xəstəliklər hemolitik anemiyalarla müşayiət olunduqda və tibbi sənədlərlə təsdiq edildikdə, qanyaradıcı sistemin pozulma dərəcəsi nəzərə alınır. Qərar isə Nazirlər Kabinetinin 29.02.2008-ci il tarixli 59 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmiş “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin “Xəstəliklər cədvəli”nin I qrafasında göstərilən “a”, “b” və “c” yarımbəndlərinə uyğun olaraq qəbul edilir”.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 29.02.2008-ci il tarixli, 59 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”yə əsasən, xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərin hərbi xidmətə yararlılığı xəstəliyin növü və dərəcəsindən asılı olaraq müəyyən edilir. Ağır hallarda və daimi xarakterli pozuntularda çağırışçılar hərbi xidmətə yararsız hesab edilir, yüngül hallarda isə “məhdud yararlı” kimi qərar verilə bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Hərbi xidmət
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Norveç İngiltərədən bu qiymətə freqat aldı

Norveç İngiltərədən bu qiymətə freqat aldı

31 Avqust 2025 18:15
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal təqdim etdi

Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal təqdim etdi

31 Avqust 2025 15:10
Zakir Həsənov Türkiyəyə gedib

Zakir Həsənov Türkiyəyə gedib

30 Avqust 2025 21:36
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı yaydı

Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı yaydı

24 Avqust 2025 15:08
Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirildi

Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirildi

17 Avqust 2025 18:34
Bu şəxslər hərbi çağırışdan azad edilir

Bu şəxslər hərbi çağırışdan azad edilir

15 Avqust 2025 15:08
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​“WhatsApp”da inanılmaz yenilik -

01 Sentyabr 2025 21:07

​"Fənərbaxça"dan ayrılan Mourinyodan qalmaqallı sözlər

01 Sentyabr 2025 20:45

​TikTok-da mesaj göndərmək üsulu dəyişdi -

01 Sentyabr 2025 20:24

Paşinyan zala niyə Azərbaycan musiqisinin sədaları altında daxil oldu?

01 Sentyabr 2025 20:17

Mehriban Əliyeva Çində liderlərin xanımları ilə birgə gəzintidə iştirak etdi

01 Sentyabr 2025 20:09

Arzularına çatacaq 3 bürc -

01 Sentyabr 2025 20:04

​“Real" o futbolçudan imtina etdi -

01 Sentyabr 2025 19:47

Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

01 Sentyabr 2025 19:25

“Liverpul” "Real"ın ulduzu barədə qərar verdi

01 Sentyabr 2025 19:05

Bu xəstəliyi olanlar hərbi xidmətə aparılmır

01 Sentyabr 2025 18:44