“Xüsusi məktəblərin bağlanması uşaqların təhsil hüququnu məhdudlaşdırmayacaq” - Ekspert

Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev açıqlamalarında bildirib ki, xüsusi məktəblərin əhatə dairəsi getdikcə kiçilir və gələcəkdə tam inklüziv təhsilə keçid planlaşdırılır. Nazir qeyd edib ki, bu proses həm maliyyə, həm də yeni yanaşma tələb edir. Bəs xüsusi məktəblərin bağlanması sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil hüququna necə təsir edəcək?
Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən Təhsil İşçilərinin Həmrəyliyi Alyansının (TİHA) sədri, təhsil eksperti Əmrah Həsənli bildirib ki, məqsəd uşaqlara daha inklüziv və imkanlı təhsil təqdim etməkdir:
“Xüsusi məktəblərin bağlanması məsələsi yanlış anlaşılmamalıdır. Burada əsas məqsəd uşaqların təhsil hüquqlarını məhdudlaşdırmaq deyil, onları daha inklüziv və daha geniş imkanlarla təmin etməkdir. Dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkəsində artıq uzun müddətdir ki, xüsusi məktəb modelindən mərhələli şəkildə imtina olunur və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar həmyaşıdları ilə eyni təhsil mühitində inkişaf etdirilir. Bu yanaşma onların yalnız bilik əldə etməsinə deyil, həm də sosial bacarıqlar formalaşdırmasına, dostluq əlaqələri qurmasına və gələcəkdə müstəqil həyata daha yaxşı uyğunlaşmasına imkan verir. Əlbəttə, belə bir keçid sadəcə qərarla reallaşmır. Bunun üçün dövlət dəstəyi, məktəblərdə infrastrukturun əlçatan olması, müəllimlərin xüsusi hazırlıq keçməsi, eləcə də məktəblərdə psixoloq, loqoped, xüsusi pedaqoq və köməkçi müəllim kimi dəstək mexanizmlərinin fəaliyyət göstərməsi vacibdir. Son illərdə təhsil sahəsinə ayrılan investisiyalar, müəllimlərin inklüziv təhsil üzrə təlimlərə cəlb olunması, məktəblərin əlilliyi olan uşaqlar üçün uyğunlaşdırılması göstərir ki, bu proses təkcə nəzəri deyil, praktik olaraq da həyata keçirilir”.
Ekspert bildirib ki, xüsusi məktəblərin bağlanması sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil hüquqlarını heç vaxt məhdudlaşdırmayacaq:
“Dövlətin təhsil siyasəti onlara daha çox imkan yaratmağı və onları cəmiyyətin tam hüquqlu üzvünə çevirməyi hədəfləyir. İnküziv təhsil modeli gələcəkdə bu uşaqların yalnız məktəb mühitində deyil, həm də sosial və peşəkar həyatda uğur qazanmasına zəmin yaradacaq. Bu baxımdan prosesə qısamüddətli deyil, strateji yanaşmaq lazımdır. Əgər bu addımlar planlı şəkildə davam etdirilərsə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil hüquqları təkcə qorunmayacaq, həm də gücləndiriləcək. Dövlətin atdığı addımlar göstərir ki, inklüziv təhsil gələcəyin reallığıdır və bu reallıqda heç bir uşaq kənarda qalmayacaq”.
