Bakının bu yollarında tıxac var - Siyahı

Bakının bu yollarında tıxac var -
08:32 3 Sentyabr 2025
60 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

3. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

4. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

5. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

6. Mikayıl Useynov prospekti, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;

7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

8. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

9. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Gülarə Qədirbəyova küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

10. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

11. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

12. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tanınmış həkimin niyə komaya düşdüyü bilindi

Tanınmış həkimin niyə komaya düşdüyü bilindi

02 Sentyabr 2025 23:24
Bakının bu ərazilərində kirayə evlər bahalaşdı

Bakının bu ərazilərində kirayə evlər bahalaşdı

02 Sentyabr 2025 23:18
Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

02 Sentyabr 2025 22:52
Bu balıqları ovlamaq qadağandır -

Bu balıqları ovlamaq qadağandır - SİYAHI

02 Sentyabr 2025 22:51
Bu halda işçiyə maaşın 1,7 misli ödənilir

Bu halda işçiyə maaşın 1,7 misli ödənilir

02 Sentyabr 2025 22:47
“Balıqçılığa dövlət dəstəyi nəzərdə tutulub” -

“Balıqçılığa dövlət dəstəyi nəzərdə tutulub” - Əfqan Əliyev

02 Sentyabr 2025 22:40
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Prezident İlham Əliyev Pekində hərbi paradı izləyib -

03 Sentyabr 2025 09:00

Kim Çen In ilk dəfə səfərə qızı ilə getdi

03 Sentyabr 2025 08:25

Qızılın qiyməti rekord həddə çatdı

03 Sentyabr 2025 03:19

Arzularına çatacaq 2 bürc -

03 Sentyabr 2025 01:15

​İsrail Qəzzada quru əməliyyatına başladı

03 Sentyabr 2025 00:17

“Ağalarovun övladları zarafatlarımı əzbər bilir” -

02 Sentyabr 2025 23:51

Bu ölkədə faciə baş verdi -

02 Sentyabr 2025 23:45

Tanınmış həkimin niyə komaya düşdüyü bilindi

02 Sentyabr 2025 23:24

“WhatsApp” sevimli funksiyanı istifadəyə verdi

02 Sentyabr 2025 23:24

Bakının bu ərazilərində kirayə evlər bahalaşdı

02 Sentyabr 2025 23:18