İlham Əliyevlə Pezeşkian arasında səmimi dialoq - VİDEO

İlham Əliyevlə Pezeşkian arasında səmimi dialoq -
09:21 3 Sentyabr 2025
202 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Xəbər verdiyimiz kimi, i Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Çinin paytaxtı Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradda iştirak ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pekinin Tiananmen meydanında bir araya gələn dünya liderləri kollektiv foto çəkdiriblər.

Bunun fonunda İlham Əliyevlə İran lideri Məsud Pezeşkian arasında azərbaycan dilində səmimi dialoq olub.

Sözügedən görüntüləri diqqətinizə çatdırırıq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“ŞƏT-lə əməkdaşlıq hər iki tərəf üçün vacibdir” -

“ŞƏT-lə əməkdaşlıq hər iki tərəf üçün vacibdir” - Millət vəkili

02 Sentyabr 2025 22:27
İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı

İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım etdi

02 Sentyabr 2025 21:14
Normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyik -

Normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyik - Cevdet Yılmaz

02 Sentyabr 2025 20:25
Putin Çində İlham Əliyevlə görüşdən niyə yayındı?

Putin Çində İlham Əliyevlə görüşdən niyə yayındı?

02 Sentyabr 2025 16:45
Yanukoviç niyə Putinin təlimatıyla hərəkət edir? -

Yanukoviç niyə Putinin təlimatıyla hərəkət edir? -Açıqlama

02 Sentyabr 2025 15:13
Rusiyadan Azərbaycana qarşı kütləvi informasiya kampaniyasına start verilib -

Rusiyadan Azərbaycana qarşı kütləvi informasiya kampaniyasına start verilib - Bəyanat

02 Sentyabr 2025 12:51
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Elgün Səmədova yüksək vəzifə verildi

03 Sentyabr 2025 11:09

Qəbiristanlıqlarda yanğına səbəb olan şəxslər saxlanıldı

03 Sentyabr 2025 10:43

Putin Çində Kim Çen Inla görüşdü

03 Sentyabr 2025 10:32

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi başa çatır

03 Sentyabr 2025 10:11

Putin İlham Əliyevlə salamlaşdı -

03 Sentyabr 2025 09:44

Xavi Avropa nəhəngini çalışdıra bilər

03 Sentyabr 2025 09:42

İlham Əliyevlə Pezeşkian arasında səmimi dialoq -

03 Sentyabr 2025 09:21

Tramp yenə Rusiyanı hədələdi

03 Sentyabr 2025 09:13

Prezident İlham Əliyev Pekində hərbi paradı izləyib -

03 Sentyabr 2025 09:00

Kim Çen In ilk dəfə səfərə qızı ilə getdi

03 Sentyabr 2025 08:25