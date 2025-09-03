İlham Əliyevlə Pezeşkian arasında səmimi dialoq - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, i Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Çinin paytaxtı Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradda iştirak ediblər.
Metbuat.az xəbər verir ki, Pekinin Tiananmen meydanında bir araya gələn dünya liderləri kollektiv foto çəkdiriblər.
Bunun fonunda İlham Əliyevlə İran lideri Məsud Pezeşkian arasında azərbaycan dilində səmimi dialoq olub.
Sözügedən görüntüləri diqqətinizə çatdırırıq.